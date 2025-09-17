Charlie Kirk Suikastında Flaş Gelişme! Savcı Kararını Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Utah Eyalet Başsavcısı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında Charlie Kirk suikastına ilişkin resmi suçlamaları kamuoyuna açıkladı. Gray, zanlı Tyler Robinson’un kasten ve bilerek adam öldürmekten 'ağır cinayet' ile suçlandığını, ayrıca silah kullanımı ve adaleti engelleme suçlarından da yargılanacağını söyledi. Başsavcı Gray, Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini, bu kararı ciddiyetle düşünerek aldıklarını ve zanlının kefalet hakkı olmadan yargılama boyunca tutuklu kalmaya devam edeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği güçlü destekle tanınan Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış ve suçunu itiraf ettiği belirtilmişti. Kirk’ün öldürülmesinin ardından sosyal medyada saldırıyı öven ya da alay eden bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personeli işten çıkarılmıştı.

Kaynak: AA