Charlie Kirk Suikastında Şok Kanıtlar! FBI Paylaştı

FBI, Charlie Kirk’ün öldürüldüğü alanda bulunan tüfek ve eşyalar üzerinde sanık Tyler Robinson’a izler tespit etti. Ayrıca zanlının saldırıdan önce Kirk’ü öldürme planını yazdığı bir not da ele geçirildi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü yerin yakınında bulunan tüfeğin etrafına sarılı bir havludaki bulguların, cinayetle suçlanan 22 yaşındaki sanık Tyler Robinson'ın DNA'sıyla eşleştiğini bildirdi. Patel, Amerikan haber kanalı Fox News'e yaptığı açıklamada, Kirk cinayetinin şüphelisi Robinson'ın DNA'sıyla, cinayetin işlendiği silahın sarılı olduğu bir havlu ve tüfeğin ateşlendiği çatıda bulunan bir tornavidadaki bulguların aynı olduğunu belirtti.

NOT ETMİŞ

Robinson'ın, silahlı saldırıdan önce Kirk'ü öldürme fırsatı bulduğuna dair paylaştığı bir mesajı tespit ettiklerini söyleyen Patel, sanığın bu fırsatı değerlendirme planını da nota eklediği bilgilerini paylaştı. Patel, "Şüpheli, 'Charlie Kirk'ü alt etme fırsatım var ve bunu değerlendireceğim' yazan bir mesaj paylaşmış. Bu not, silahlı saldırıdan önce yazılmış" dedi.

Utah yetkilileri, ülkenin en büyük siyasi örgütlerinden biri olan Arizona merkezli Turning Point USA'nın kurucusu ve ABD Başkan Donald Trump'a çok yakın bir isim olan Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak Robinson'a karşı yarın idam istemiyle dava açmaya hazırlanıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu 'Turning Point USA' adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu. Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı. Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

