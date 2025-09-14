Charlie Kirk Suikastında İlerleme Yok! Zanlı Konuşmuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’yi sarsan Charlie Kirk suikastı soruşturması tıkandı. Utah Valisi Spencer Cox, 22 yaşındaki katil zanlısı Tyler Robinson’un sorgusunda yetkililerle işbirliği yapmadığını duyurdu. Cox, ABC News’e verdiği röportajda, “Robinson itiraf etmedi. İşbirliği yapmıyor ama çevresindeki kişiler işbirliği yapıyor, bu çok önemli” ifadelerini kullandı. Vali Cox, Robinson’a resmi suçlamaların salı günü yöneltileceğini belirtti. Zanlının sessizliği sürerken, özellikle Robinson’un beraber yaşadığı ev arkadaşı dahil çevresindeki bazı kişilerin soruşturma kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Gençler arasında etkili bir isim olan Kirk, muhafazakâr fikirleri yaymak için kurduğu 'Turning Point USA' adlı kuruluşla tanınıyordu. ABD Başkanı Donald Trump’a güçlü desteğiyle bilinen Kirk, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyanın da en etkin muhafazakâr figürlerinden biriydi. Cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine yakalanmıştı.

