Netanyahu Ülkeleri Karıştırdı: İsrail'i 'Kuşatma' Uygulanıyormuş

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD eyaletlerini temsil eden 250 siyasetçiyi ağırladığı Batı Kudüs'teki etkinliğinde açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çin ve Katar’ı ülkesini ‘siyasi ablukaya almaya çalışmakla’ suçladı.

"İsrail'i kuşatma çabası, İran'ı destekleyen aynı güçler tarafından organize ediliyor." ifadelerini kullanan Netanyahu, İran'ın bölgedeki vekil güçleri aracılığıyla uygulama girişiminde bulunduğu askeri kuşatmayı bertaraf ettiklerini iddia etti.

Netanyahu, "Birkaç ülke tarafından organize edilen bu kuşatmadan kurtulmak için birkaç şey yapmamız gerekecek” dedi. İsrail Başbakanı "Biri Çin, diğeri Katar. Batı dünyasının ve ABD'nin sosyal medyası aracılığıyla İsrail'e bir saldırı düzenliyorlar. Buna karşı koymamız gerekecek ve kendi yöntemlerimizle karşı koyacağız” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi