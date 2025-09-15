Netanyahu Ülkeleri Karıştırdı: İsrail'i 'Kuşatma' Uygulanıyormuş

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkeleri karıştırdı. Netanyahu, Çin ve Katar'ın siyasi kuşatma uygulamaya çalıştığını iddia etti.

Son Güncelleme:
Netanyahu Ülkeleri Karıştırdı: İsrail'i 'Kuşatma' Uygulanıyormuş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD eyaletlerini temsil eden 250 siyasetçiyi ağırladığı Batı Kudüs'teki etkinliğinde açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çin ve Katar’ı ülkesini ‘siyasi ablukaya almaya çalışmakla’ suçladı.

Netanyahu Ülkeleri Karıştırdı: İsrail'i 'Kuşatma' Uygulanıyormuş - Resim : 1

"İsrail'i kuşatma çabası, İran'ı destekleyen aynı güçler tarafından organize ediliyor." ifadelerini kullanan Netanyahu, İran'ın bölgedeki vekil güçleri aracılığıyla uygulama girişiminde bulunduğu askeri kuşatmayı bertaraf ettiklerini iddia etti.

Netanyahu, "Birkaç ülke tarafından organize edilen bu kuşatmadan kurtulmak için birkaç şey yapmamız gerekecek” dedi. İsrail Başbakanı "Biri Çin, diğeri Katar. Batı dünyasının ve ABD'nin sosyal medyası aracılığıyla İsrail'e bir saldırı düzenliyorlar. Buna karşı koymamız gerekecek ve kendi yöntemlerimizle karşı koyacağız” diye konuştu.

Netanyahu'dan Kara Harekatı Öncesi Kritik ToplantıNetanyahu'dan Kara Harekatı Öncesi Kritik ToplantıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
İspanya'da Airbnb’ye Şok! 53 Bin Turistik Ev Halka Açılıyor İspanya'da Airbnb’ye Şok! 53 Bin Turistik Ev Halka Açılıyor
Portekiz Filistin'i Tanıyacak Bir Ülke Daha Filistin'i Tanıyacak
Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz! Okan Buruk Ne Yapacağını Şaşırdı: Yıldız Oyuncu İçin Hazin Son Galatasaray’da 32 Milyon Euroluk Kriz
Türkiye’ye Perşembe Müjdesi! Birden Başlayacak Rahat Bir Nefes Aldıracak: Hazırlıklı Olun Türkiye’ye Perşembe Müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu