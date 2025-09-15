Netanyahu'dan Kara Harekatı Öncesi Kritik Toplantı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’ye yönelik kara operasyonu öncesinde bölgedeki İsrailli esirler konusunu değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, bugün bakanlar ve güvenlik şefleriyle bir araya gelecek. Toplantıda, Gazze kentine yönelik muhtemel kara harekâtı sırasında İsrailli esirlere zarar gelmemesi için alınacak tedbirler masaya yatırılacak.

Görüşmeye Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Milletvekili Aryeh Deri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi’nin katılacağı belirtildi.

GAZZELİLERİ 'UYARMIŞTI'

Netanyahu, Hava Kuvvetleri komuta merkezinden yaptığı açıklamada, Gazze’de yürütülen hava saldırılarının ‘sadece bir başlangıç’ olduğunu belirterek, asıl yoğun operasyonun kara harekatı olacağını söylemişti. Netanyahu, İsrail birliklerinin kara operasyonu için organize olduğunu ve toplandığını duyurmuştu.

Gazze’de yaşayanlara da kenti terk etmeleri tehdidinde bulunan Netanyahu, “Uyarıldınız, oradan çıkın” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA