Netanyahu'dan Bir Kanlı Tehdit Daha!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas heyetine tehditlerini sürdürüyor. Netanyahu, Hamas heyetini ateşkes görüşmelerini baltalamakla suçlarken, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar’da Hamas müzakere heyetine düzenledikleri saldırının yankıları sürerken, yeniden saldırı tehdidide bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Netanyahu, Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin Gazze halkını düşünmediğini iddia etti.

Hamas heyetini ateş girişimlerini önlemekle suçlayan Netanyahu, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti.

HAMAS LİDERLERİ SAĞ KURTULMUŞTU

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

