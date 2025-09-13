Husiler’den İsrail’e Büyük Misilleme, Tel Aviv'de Tansiyon Yükseldi, Binlerce Kişi Sığınağa İndi

Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki kritik hedeflere hipersonik balistik füze ile saldırı düzenlediklerini, saldırıların abluka kalkana kadar süreceğini duyurdu. İsrail ise füzenin hava savunmasıyla durdurulduğunu, binlerce vatandaşının güvenlik gerekçesiyle sığınaklara yönlendirildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İki günde iki başkente saldırı düzenleyen İsrail’e Husiler saldırı düzenledi. Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki kritik hedeflere hipersonik balistik füze ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husiler’den İsrail’e Büyük Misilleme, Tel Aviv'de Tansiyon Yükseldi, Binlerce Kişi Sığınağa İndi - Resim : 1

İsrail devlet televizyonu KAN, kentte sirenlerin çaldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, binlerce İsrailli’nin güvenlik gerekçesiyle sığınaklara yönlendirildiğini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in işgali altındaki Yafa bölgesinde bulunan "hassas askeri ve stratejik noktaların", çoklu savaş başlığı taşıyan hipersonik bir füze ile vurulduğu bildirildi.

Husiler’den İsrail’e Büyük Misilleme, Tel Aviv'de Tansiyon Yükseldi, Binlerce Kişi Sığınağa İndi - Resim : 2

Seri, saldırı sırasında binlerce İsraillinin sığınaklara indiğini belirterek, operasyonun Gazze'deki saldırılar ve Yemen'e yönelik İsrail destekli müdahalelere yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.

Husiler’den İsrail’e Büyük Misilleme, Tel Aviv'de Tansiyon Yükseldi, Binlerce Kişi Sığınağa İndi - Resim : 3

“ABLUKA KALKANA KADAR SÜRECEK”

Sözcü Seri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Gazze’de işlenen soykırım, aç bırakma politikaları ve Yemen’e karşı gerçekleştirilen saldırılar cevapsız kalmayacak. İsrail saldırılarını durdurup Gazze ablukasını kaldırmadıkça, misillemelerimiz devam edecek.

FÜZE HAVA SAVUNMASIYLA DURDURULDU

İsrail devlet televizyonu KAN, gece saat 03.47’de ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Füzenin, Tel Aviv semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Saldırı sonucu panik yaşayan binlerce İsrailli, güvenlik gerekçesiyle sığınaklara yönlendirildi. KAN, füzenin havada etkisiz hale getirilmesine rağmen, alarmın geniş bölgede etkili olduğunu aktardı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Şüpheli Paket Gönderildi! İngiltere'de Hayatının Şokunu Yaşadıİsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Şüpheli Paket Gönderildi! İngiltere'de Hayatının Şokunu YaşadıDünya

İsrail Gazze'de 'Ölüm' Saçıyor! Son 24 Saatte 64 Bin 718 Kişi Hayatını Kaybettiİsrail Gazze'de 'Ölüm' Saçıyor! Son 24 Saatte 64 Bin 718 Kişi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Tel Aviv İsrail Husiler
Son Güncelleme:
Tarihin En Uzun Yılı: Bir Dönem 445 Gün Sürdü Tarihin En Uzun Yılı: Bir Dönem 445 Gün Sürdü
Naci Görür'den 'Dertleşme'... Dikkat Çeken 'Siyaset' Açıklaması Naci Görür'den Siyaset Açıklaması
AFAD Duyurdu! Akdeniz'de Korkutan Deprem AFAD Duyurdu! Akdeniz'de Korkutan Deprem
VPN Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Uzmanlar Uyardı VPN Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Uzmanlar Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayatını Kaybetti