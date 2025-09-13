Husiler’den İsrail’e Büyük Misilleme, Tel Aviv'de Tansiyon Yükseldi, Binlerce Kişi Sığınağa İndi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İki günde iki başkente saldırı düzenleyen İsrail’e Husiler saldırı düzenledi. Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki kritik hedeflere hipersonik balistik füze ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, kentte sirenlerin çaldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, binlerce İsrailli’nin güvenlik gerekçesiyle sığınaklara yönlendirildiğini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in işgali altındaki Yafa bölgesinde bulunan "hassas askeri ve stratejik noktaların", çoklu savaş başlığı taşıyan hipersonik bir füze ile vurulduğu bildirildi.

Seri, saldırı sırasında binlerce İsraillinin sığınaklara indiğini belirterek, operasyonun Gazze'deki saldırılar ve Yemen'e yönelik İsrail destekli müdahalelere yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.

“ABLUKA KALKANA KADAR SÜRECEK”

Sözcü Seri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Gazze’de işlenen soykırım, aç bırakma politikaları ve Yemen’e karşı gerçekleştirilen saldırılar cevapsız kalmayacak. İsrail saldırılarını durdurup Gazze ablukasını kaldırmadıkça, misillemelerimiz devam edecek.

FÜZE HAVA SAVUNMASIYLA DURDURULDU

İsrail devlet televizyonu KAN, gece saat 03.47’de ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Füzenin, Tel Aviv semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Saldırı sonucu panik yaşayan binlerce İsrailli, güvenlik gerekçesiyle sığınaklara yönlendirildi. KAN, füzenin havada etkisiz hale getirilmesine rağmen, alarmın geniş bölgede etkili olduğunu aktardı.

Kaynak: AA