Trump'tan 'Rusya'ya Yaptırım' Hamlesi: 'İki Şartım Var'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tüm NATO ülkelerine ve dünyaya ithafen yazdığını belirttiği bir mektup yayımladı. Göreve geldiği andan beri dünyada dengeleri değiştiren Trump, Rusya’ya iki şartla büyük yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Trump, mesajında "Ben, tüm NATO ülkeleri aynı şeyi yapmaya karar verip uygulamaya başladığında ve tüm NATO ülkeleri Rusya’dan petrol almayı durdurduğunda Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım. Bildiğiniz gibi NATO’nun kazanma taahhüdü hiçbir zaman yüzde 100 olmadı ve bazı ülkelerin Rusya’dan petrol satın alması şoke ediciydi! Bu durum sizin Rusya karşısındaki pazarlık gücünüzü ve müzakere konumunuzu büyük ölçüde zayıflatıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇİN'İN ETKİSİ BÜYÜK'

Çin'in Rusya üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, "Her neyse, siz hazır olduğunuzda ben de ‘hazırım’. Sadece ne zaman olduğunu söyleyin. Bunun yanı sıra, NATO’nun bir grup olarak Çin’e yüzde 50 ila yüzde 100 gümrük vergisi koyması ve bu vergilerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sona erdikten sonra tamamen kaldırılması da bu ölümcül ama gülünç savaşı bitirmede çok yardımcı olacaktır. Çin’in Rusya üzerinde güçlü bir etkisi, hatta bir hâkimiyeti var ve bu güçlü gümrük vergileri o hâkimiyeti kıracaktır" dedi.

'HAYAT KURTARMAK İÇİN BURADAYIM'

Yaşananın kendi savaşı olmadığını belirten Trump, "Ben başkan olsaydım asla başlamazdı! Bu (eski başkan) Biden’ın ve (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’nin savaşıdır. Ben sadece bunu durdurmaya ve binlerce Rus ve Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardım etmek için buradayım, yalnızca geçen hafta 7 bin 118 can kaybı oldu, delice! NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hızla sona erecek ve tüm bu hayatlar kurtulacak! Eğer yapmazsanız, sadece benim zamanımı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin zamanını, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: ANKA