Trump'tan 'Rusya'ya Yaptırım' Hamlesi: 'İki Şartım Var'

ABD Başkanı Trump, tüm NATO ülkelerine ve dünyaya ithafen yazdığı mektubunda, tüm NATO ülkelerinin Rusya’dan petrol almayı durdurması ve Çin’e yüzde 50 ila yüzde 100 gümrük vergisi koyması karşılığında Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

Trump'tan 'Rusya'ya Yaptırım' Hamlesi: 'İki Şartım Var'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tüm NATO ülkelerine ve dünyaya ithafen yazdığını belirttiği bir mektup yayımladı. Göreve geldiği andan beri dünyada dengeleri değiştiren Trump, Rusya’ya iki şartla büyük yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Trump, mesajında "Ben, tüm NATO ülkeleri aynı şeyi yapmaya karar verip uygulamaya başladığında ve tüm NATO ülkeleri Rusya’dan petrol almayı durdurduğunda Rusya’ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım. Bildiğiniz gibi NATO’nun kazanma taahhüdü hiçbir zaman yüzde 100 olmadı ve bazı ülkelerin Rusya’dan petrol satın alması şoke ediciydi! Bu durum sizin Rusya karşısındaki pazarlık gücünüzü ve müzakere konumunuzu büyük ölçüde zayıflatıyor" ifadelerini kullandı.

Trump'tan 'Rusya'ya Yaptırım' Hamlesi: 'İki Şartım Var' - Resim : 1

'ÇİN'İN ETKİSİ BÜYÜK'

Çin'in Rusya üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, "Her neyse, siz hazır olduğunuzda ben de ‘hazırım’. Sadece ne zaman olduğunu söyleyin. Bunun yanı sıra, NATO’nun bir grup olarak Çin’e yüzde 50 ila yüzde 100 gümrük vergisi koyması ve bu vergilerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sona erdikten sonra tamamen kaldırılması da bu ölümcül ama gülünç savaşı bitirmede çok yardımcı olacaktır. Çin’in Rusya üzerinde güçlü bir etkisi, hatta bir hâkimiyeti var ve bu güçlü gümrük vergileri o hâkimiyeti kıracaktır" dedi.

'HAYAT KURTARMAK İÇİN BURADAYIM'

Yaşananın kendi savaşı olmadığını belirten Trump, "Ben başkan olsaydım asla başlamazdı! Bu (eski başkan) Biden’ın ve (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’nin savaşıdır. Ben sadece bunu durdurmaya ve binlerce Rus ve Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardım etmek için buradayım, yalnızca geçen hafta 7 bin 118 can kaybı oldu, delice! NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hızla sona erecek ve tüm bu hayatlar kurtulacak! Eğer yapmazsanız, sadece benim zamanımı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin zamanını, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz" sözlerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump Açıkladı! Charlie Kirk'ün Katili YakalandıABD Başkanı Trump Açıkladı! Charlie Kirk'ün Katili YakalandıDünya
Trump Maç İzlemeye Gitti, Tribünler YuhaladıTrump Maç İzlemeye Gitti, Tribünler YuhaladıDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
ABD Donald Trump
Protestoların Ardından Nepal’de Tarihi Dönüm Noktası: İlk Kadın Başbakan Göreve Başladı Nepal’de Protestoların Ardından Tarihi Gün
Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama
Fenerbahçe Ocak Ayında Bombayı Patlatacak! Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı İkna Etti Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
İsrail'in Katar Saldırısı Hakkında Şoke Eden İddia: 'Mossad Karşı Çıktı' İsrail'in Katar Saldırısı Hakkında Şoke Eden İddia: 'Mossad Karşı Çıktı'
Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı
Zelenskiy, Kırmızı Çizgilerini Açıkladı! 'Bu Bir Çözüm Değil' Zelenskiy, Kırmızı Çizgilerini Açıkladı! 'Bu Çözüm Değil'
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
Özgür Özel 'Bomba' Diyerek Anlattı: Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı' Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi