Trump Maç İzlemeye Gitti, Tribünler Yuhaladı

ABD Başkanı Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 24. yılında New York'ta Yankees beyzbol takımının maçını izledi. Trump'ın görüntüsü stadyum ekranlarına yansıtıldığı anda tribünlerden yuhalama sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün 11 Eylül terör saldırılarının 24. yılında New York'ta Yankees beyzbol takımının maçını izledi. Takip ettiği maçta Trump’ın stadyum ekranlarında görüntüsünün yansıtılması üzerine ise tribünlerden hem tezahürat hem de yuhalama sesleri yükselmesi çok konuşuldu.

Karşılaşma öncesinde Yankees oyuncularını soyunma odasında ziyaret eden Trump, maçı Yankees Başkanı Randy Levine ile özel locadan izledi. Oyuncular, 11 Eylül saldırılarında ilk müdahale ekiplerinin anısına New York İtfaiye Departmanına atfen "FDNY" ve New York Polis Departmanına atfen "NYPD" yazılı şapkalar taktı.

Trump Maç İzlemeye Gitti, Tribünler Yuhaladı - Resim : 1

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLAR YERLEŞTİRİLDİ

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı. Yankees beyzbol takımının maçının oynanacağı stadyumun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca Trump'ın maçı izleyeceği özel süitin etrafına kurşun geçirmez cam bölmeler yerleştirildi.

Diğer yandan Trump'ın dün sabah katıldığı Pentagon'daki 11 Eylül anma töreni de geleneksel olarak yapıldığı alandan farklı şekilde bu yıl güvenlik gerekçesiyle iç avluda düzenlendi.

