Brezilya’da Tarihi Karar: Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 27 Yıl Hapis Cezası

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

SUÇLU BULUNDU

Yüksek Mahkeme Birinci Dairesi’nde görülen davada 5 yargıçtan 4’ü Bolsonaro’yu suçlu buldu. Eski devlet başkanı, “şiddet yoluyla demokratik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, darbe girişimi, silahlı suç örgütüne üyelik ve kamuya ait mirasa zarar verme” suçlarından mahkum edildi. Yerel basına göre, davada Bolsonaro’nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 ila 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, darbe girişiminden suçlu bulundu

Mahkeme Başkanı Cristiano Zanin, sanıkların eylemlerinin açık şekilde delillerle sabit olduğunu belirterek, “Sanıkların demokratik hukuk devletini yıkmayı amaçladıkları ortaya kondu. Savcılık, Bolsonaro’nun iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla her türlü yöntemi kullanmaya odaklanan hiyerarşik bir suç örgütünü tatmin edici biçimde tanımlamayı başardı.” dedi.

CEZASINI NASIL ÇEKECEK?

Bolsonaro’nun cezasını ev hapsinde, yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede veya bir kışlada çekme ihtimali bulunuyor. Brezilya basını, kararın ülke tarihinde ilk kez bir eski başkanın demokratik kurumlara karşı suçlamalarla bu denli ağır bir cezaya çarptırılması nedeniyle “tarihi” olarak değerlendirildiğini yazdı.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi

NE OLMUŞTU?

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

TRUMP KARARDAN MEMNUN DEĞİL

ABD Başkanı Trump, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Yüksek Mahkeme tarafından darbe girişiminde bulunmaktan suçlu bulunmasından memnun olmadığını söyledi. Trump, "O duruşmayı izledim. Onu oldukça iyi tanıyorum, bence iyi bir devlet başkanıydı. Böyle bir şeyin olması çok şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump

Kendisine de benzer davaların açıldığını ancak hukuken bunları atlattığını ifade eden Trump, "Onu, Brezilya Devlet Başkanı olarak tanıyordum. İyi bir insandı ve böyle bir şeyin olacağını düşünmüyordum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan da Bolsonaro'yla ilgili paylaşım geldi. Paylaşımında, Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in "siyasi zulmünün devam ettiğini" öne süren Rubio, eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun "haksız yere hapse atıldığını" savundu.

Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri bu cadı avına uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA