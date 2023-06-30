Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 8 yıl siyasi yasak

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçimler öncesinde gücünü kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. Yüksek Seçim Mahkemesi, Bolsonaro'nun aday olmasını 8 yıl boyunca yasakladı.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 8 yıl siyasi yasak

 Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, eski başkan Jair Bolsonaro'nun sekiz yıl boyunca aday olmasının yasaklanmasına karar verdi.

Bu karar, Bolsonaro'nun geçen yılki başkanlık seçimleri öncesinde gücünü kötüye kullanmaktan suçlu bulunması üzerine alındı.

BBC'nin haberine göre Bolsonaro'nun avukatlarının karara itiraz etmesi bekleniyor.

Karar yürürlüğe girerse Bolsonaro, 2026'da yapılacak bir sonraki başkanlık seçimlerine katılamayacak, ancak 2030'da tekrar aday olabilecek. Ayrıca 2024 ve 2028'deki belediye seçimlerine katılması da mümkün olmayacak.

NE OLMUŞTU?

Bolsonaro'ya yönelik dava, 18 Temmuz 2022'de Başkanlık görevindeyken yaptığı bir konuşma etrafında şekillenmişti.

Bolsonaro, söz konusu konuşmasında, herhangi bir kanıtı olmamasına rağmen ülkede 1996'dan bu yana kullanılan elektronik seçim sisteminin hacklenmeye ve büyük çaplı sahtekarlıklara açık olduğunu iddia etmişti. Seçimlerin şüpheli olacağını ileri sürmüş ve basılı oy pusulası kullanılması için ısrar etmişti.

Bu konuşma, solcu rakibi Lula da Silva'nın başkanlık için yürüttüğü güçlü kampanyanın ortasında gerçekleşmişti.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan seçimler 30 Ekim'de ikinci tura kalmış ve Lula az bir farkla kazanmıştı.

Yenilgisini hiçbir zaman kamuoyu önünde kabul etmeyen Bolsonaro, Lula göreve başlamadan iki gün önce ülkeyi terk ederek ABD'ye gitmişti.

Seçim sonucunu kabul etmeyen Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde darbe çağrılarında bulunmuştu.

Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak'ta da polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarına zorla girmişti. 

Etiketler
Brezilya
İran'da kadınların stadyumlara girişine onay verildi İran'da kadınların stadyumlara girişine onay verildi
Moldova'da Kişinev Havalimanı'nda silahlı saldırı Moldova'da Kişinev Havalimanı'nda silahlı saldırı
Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı Bayramda kuru olmayan biber dolması pişirmenin püf noktası! Sırrını aşçılar saklamıştı
Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı Afra Saraçoğlu uçağa alınmadı!
ÇOK OKUNANLAR
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı!
Kıskanç, kibirli, egoist... Burçların yaka silktiren huyları Burçların yaka silktiren huyları
Kurbanlık danaya girdiler, etler salam gibi paketlenmiş olarak verildi: 'Kim bilir bu etler ne zaman kesildi' Kurbanlık danaya giren yurttaşlar kolilerin içindeki görünce şoke oldu!
Faturalarda yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacak Faturalarda yeni dönem: Yarından itibaren zorunlu olacak