İran'da kadınların stadyumlara girişine onay verildi

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik, stadyumlara giriş yasağının kaldırıldığı bildirildi.

İran'da kadınların stadyumlara girişine onay verildi

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verdiğini belirtti.

Tac, kararın stadyumlarda nasıl uygulanacağının belirlenmesi için İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının istihbarat kurumları ile birlikte bir çalışma grubu oluşturduğunu aktardı.

İran'da kadınların milli maçların tribünlerden seyredilmesine zaman zaman izin veriliyor ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışında tutuluyordu.

Son olarak Mart 2022'de Meşhed kentinde İran-Lübnan arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakasında kadınların stadyumda maç izlemelerine izin verilmemişti.

Ülkede kadınlara yönelik futbol yasağı İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle "Mavi Kız" olarak anılan Seher Hudayari'nin (29) yasağa tepki olarak intihar etmesi sonrasında yumuşamıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Tahran yönetimine daha önce kadınların stadyumlara girişlerine izin vermesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde İran'ın uluslararası müsabakalardan men edilebileceğini açıklamıştı.

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