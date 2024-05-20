Emeklilerin yeni rotası belli oldu: Akbank emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon rakamları
Emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber Akbank'tan geldi. Akbank emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon rakamları...
Emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber Akbank'tan geldi. Akbank emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu...
Emekli promosyon rakamlarına olan ilgi son dönemlerde bir hayli artış gösterirken, Akbank'tan hamle gecikmedi.
Akbank Mayıs bitmeden emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon rakamlarındaki son durumu...