Kahve Fiyatlarına Kallavi Zam! Herkeste 40 Yıllık Hatırı Kalacak
Kahve fiyatlarına okkalı zam. Vatandaşların severek tükettiği, bir bardağının 40 yıllık hatırı kalır dediği kahveye dev zam gelebilir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık %40 oranında arttı. İtalyan kahve grubu Lavazza'nın başkanı Giuseppe Lavazza, iklim değişikliği, tedarik kesintileri ve yeni AB düzenlemeleri nedeniyle kahve fiyatlarının artmaya devam edeceğini öngörüyor.
Bir kahvenin 40 yıllık hatırı derler. Son gelen zamla birlikte artık herkesin birbirinde hatırı kalacak. Bloomberg HT'nin haberine göre, perakendeciler kâr marjlarını korumak için fiyatları artırırken, indirimleri iptal ediyor ve gelecekte daha fazla fiyat artışı olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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