Kahve Fiyatlarına Kallavi Zam! Herkeste 40 Yıllık Hatırı Kalacak

Bir kahvenin 40 yıllık hatırı derler. Son gelen zamla birlikte artık herkesin birbirinde hatırı kalacak. Bloomberg HT'nin haberine göre, perakendeciler kâr marjlarını korumak için fiyatları artırırken, indirimleri iptal ediyor ve gelecekte daha fazla fiyat artışı olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.