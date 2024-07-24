İslam Memiş ‘Acil’ Diyerek Uyardı: Yüzde 80’e Yaklaştı… İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’ya Dikkat!
Altın ve dolar analizleri ile ünlenen İslam Memiş, bu kez farklı bir konuya dikkat çekti. ‘Acil’ diyerek uyaran İslam Memiş, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’da yüzde 80’e yaklaştığını belirterek uyarıda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzamanı İslam Memiş, piyasalardaki durgunluk sebebiyle o tehlikeye dikkat çekti. İslam Memiş, “En önemli ödeme araçlarından biri olan çekin yerini senet aldı. Piyasalardaki durgunluk ‘Karşılıksız çek’ sayısında ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor. Birçok firma veya şahıs zora düşerken, icra takipleri arttı” diyerek İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’ya dikkat çekti.
İşte İslam Memiş’in TV100'deki köşesine yazdığı yazı:
“En önemli ödeme araçlarından biri olan çekin yerini senet aldı. Piyasalardaki durgunluk “Karşılıksız çek” sayısında ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor. Birçok firma veya şahıs zora düşerken, icra takipleri arttı. Karşılıksız çek nedeniyle iflas edenler de var, iflasın eşiğinde olanlar da.
Bu yılın ilk yarısında karşılıksız çek sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 80’e yaklaştı. Sayı 62 bin 597’den 111.886’ya yükseldi.
‘MAĞDUR OLMAYIN!’
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya en çok sorun yaşanan iller. Hâl böyle olunca esnaflar ve tüccarlar kendince önlem almaya çalışıyor. Geleneksel çözüm olarak senet, çeki tahtından etti. Piyasa senete dönmüşken “senet imzalayacaklar” dikkat etmeli. Çünkü imzaladığınız senet üçüncü şahıslara satılabilir, bir tefecinin eline geçebilir. Öncelikle senet imzalama zorunluluğunuz varsa avukatınıza danışmanızda fayda var. Çünkü her senedin hikayesi farklıdır. Neye göre, nasıl, riskler nedir gibi konular hukukçunuz tarafından bilgilendirilir. Ben olsam senet sözleşmesi yapar “üçüncü şahıslar tahsil edemez veya kullanamaz” yazardım. TL ticaretinde altın ve döviz borçlanmaz, altın ve döviz üzerinden senet hazırlatmazdım. Toparlayacak olursam senet ve senet dolandırıcılığına dikkat etmeniz gerekiyor. Senet imzalayacak kadar çıkış yolu bulamamış kişiler ile yapacağınız ticarete dikkat etmelisiniz. Önemli olan senet değil, sorun yaşandığında mağdur olmayın.”