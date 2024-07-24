İslam Memiş ‘Acil’ Diyerek Uyardı: Yüzde 80’e Yaklaştı… İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’ya Dikkat!

‘MAĞDUR OLMAYIN!’

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya en çok sorun yaşanan iller. Hâl böyle olunca esnaflar ve tüccarlar kendince önlem almaya çalışıyor. Geleneksel çözüm olarak senet, çeki tahtından etti. Piyasa senete dönmüşken “senet imzalayacaklar” dikkat etmeli. Çünkü imzaladığınız senet üçüncü şahıslara satılabilir, bir tefecinin eline geçebilir. Öncelikle senet imzalama zorunluluğunuz varsa avukatınıza danışmanızda fayda var. Çünkü her senedin hikayesi farklıdır. Neye göre, nasıl, riskler nedir gibi konular hukukçunuz tarafından bilgilendirilir. Ben olsam senet sözleşmesi yapar “üçüncü şahıslar tahsil edemez veya kullanamaz” yazardım. TL ticaretinde altın ve döviz borçlanmaz, altın ve döviz üzerinden senet hazırlatmazdım. Toparlayacak olursam senet ve senet dolandırıcılığına dikkat etmeniz gerekiyor. Senet imzalayacak kadar çıkış yolu bulamamış kişiler ile yapacağınız ticarete dikkat etmelisiniz. Önemli olan senet değil, sorun yaşandığında mağdur olmayın.”