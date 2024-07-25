Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı

Yılın ilk aylarında kendi çatısı altında bulunan bazı iştirakleri satma kararı alan Koç Holding, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi Yapı Kredi'yi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir kuruluşa satmak için yaptığı görüşmelerle gündem olmuştu.



KOÇ HOLDİNG 7 HASTANEYİ BİRDEN SATIN ALDI



Şirket hakkında "Türkiye pazarındaki yatırımlarını azaltıyor" ve "Koç Holding, likiditeye geçiyor" yorumları yapılırken, söylentiler Koç Holding'in yaptığı dev bir satın alma işlemi ile son bulmuştu. Mart ayında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile Koç Holding, 82 milyon 776 bin 249 euro karşılığında Antalya'da bulunan 7 hastanenin sahibi Anatolia Hospital'e ait hisselerin yüzde 80'ini satın aldığını belirtmişti.