Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, Mart ayında yaptığı açıklama ile Antalya'da faaliyet yürüten ve 7 farklı hastaneden oluşan Anatolia Hospital'e ait hisselerin yüzde 80'ini satın aldığını duyurmuştu. Şirket tarafından KAP'a yapılan bildirimde satın almaya konu miktar ortaya çıkarken, geçtiğimiz günlerde devir işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.

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Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı - Resim: 1

Yılın ilk aylarında kendi çatısı altında bulunan bazı iştirakleri satma kararı alan Koç Holding, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi Yapı Kredi'yi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir kuruluşa satmak için yaptığı görüşmelerle gündem olmuştu.

KOÇ HOLDİNG 7 HASTANEYİ BİRDEN SATIN ALDI

Şirket hakkında "Türkiye pazarındaki yatırımlarını azaltıyor" ve "Koç Holding, likiditeye geçiyor" yorumları yapılırken, söylentiler Koç Holding'in yaptığı dev bir satın alma işlemi ile son bulmuştu. Mart ayında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile Koç Holding, 82 milyon 776 bin 249 euro karşılığında Antalya'da bulunan 7 hastanenin sahibi Anatolia Hospital'e ait hisselerin yüzde 80'ini satın aldığını belirtmişti.

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