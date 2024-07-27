Şirketler Değişiyor, Kişi Değişmiyor: AKP'li İsme İhale Yağdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon ihalelerini kurucusu olduğu GES Ajans ile toplayan AKP’li Gökhan Meriç'in, bu kez de kurucusu olduğu bir başka şirket aracılığıyla ihale aldığı öğrenildi. Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon ihalelerinin büyük bölümünü alan Meriç, AKP idaresindeki Körfez Belediyesi’nin yüksek maliyetli organizasyon ihalesini de kimseye kaptırmadı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, uzun yıllar AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gökhan Meriç’in yöneticisi olduğu iki farklı şirket aracılığıyla 2016-2024 döneminde Kocaeli’ndeki AKP'li belediyelerden aldığı ihalelerin toplam tutarı, 50 milyon TL’ye yaklaştı.

REKABET KISITLANDI

AKP’li Şener Söğüt başkanlığındaki Körfez Belediyesi 20 Haziran’da, “Kültür Sanat Etkinlikleri ve Eğitim Organizasyonu Hizmet Alım İşi” ihalesi düzenledi. İhale, açık ihale yöntemiyle düzenlense de teknik şartnamedeki kısıtlayıcı hükümler nedeniyle ihaleye yalnızca bir şirket teklif verebildi.

Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, 1 Temmuz’da ihaleye yönelik nihai kararını açıkladı. İhale kapsamında Güzel Sanatlar Tanıtım Organizasyon Reklam İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 10 milyon 354 bin 520 TL’lik anlaşma yapıldı.

NE VAR NE YOK TOPLADI

AKP’li Körfez Belediyesi’nden aldığı 10,3 milyon TL’lik ihale ile birlikte Meriç’e ait şirketlerin Kocaeli'ndeki yerel yönetimlerden aldığı ihalelerin toplam bedeli 46 milyon 83 bin 961 TL ile ifade edildi.

Meriç’in, sahibi olduğu GES Ajans ve Güzel Sanatlar Tanıtım Organizasyon isimli şirketler aracılığıyla ihale aldığı kamu idareleri ve ihale bedelleri şöyle kaydedildi:

- Körfez Belediye Başkanlığı: 39 milyon 871 bin 860 TL

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 5 milyon 213 bin 553 TL

- Belde A.Ş. (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki): 108 bin 500 TL

- Kartepe Belediye Başkanlığı: 535 bin 528 TL