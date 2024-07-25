Dünyaca Ünlü Bankadan Piyasaları Şaşırtacak Tahmin: Dolar İçin Tarih Verdiler!

Dolar için yeni tahmin geldi. Kısa süreli durgunluğun ardından yeniden 33 TL seviyesinin üstüne çıkan dolar için ezber bozan bir tahmin geldi. Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Brendan McKenna, dolar için yıl sonu beklentisini 32,5 TL olarak açıkladı.

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Dünyaca Ünlü Bankadan Piyasaları Şaşırtacak Tahmin: Dolar İçin Tarih Verdiler! - Resim: 1

Dolar için ezber bozan bir tahmin geldi. Geçtiğimiz haftalarda 33 seviyesine gelen Dolar/TL kuru, kısa süreli düşüşün ardından yeniden eski seviyesine döndü. Dolar/TL kuru 33,06 TL’ye ulaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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