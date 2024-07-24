Bankamatik Sıralarına Hazır Olun! 81 İlde Bankalardan Yeni Karar

Özellikle yaş almış müşteriler için bu durum daha da sıkıntılı olabilir. Bu kararın amacı, bankaların iş yükünü azaltmak ve uzun kuyrukları önlemektir. Birçok vatandaş ise ATM önlerindeki kuyruklardan şikayetçi. Çok sayıda bankada yer alan ATM'lerin yetersiz olduğuna dikkat çeken vatandaşlar birçok ATM'nin ise arızalı olmasından dolayı mağdur olduklarını belirtiyorlar.