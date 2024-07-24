Bankamatik Sıralarına Hazır Olun! 81 İlde Bankalardan Yeni Karar
Bankalar bu tutarın altında gişe işlemi yapmayacak. 81 ilde ATM önlerinde kuyruk oluşması bekleniyor.
Ulusalpost.com'daki habere göre; Türkiye'deki bankalar, belli bir tutarın altında para çekme-yatırma, fatura ödeme, EFT gibi işlemleri banka şubesi dışındaki kanallara yöneltmek için harekete geçti.
Birçok banka uzun süredir belirli bir tutarın altındaki nakit para işlemleri için müşterilerini ATM’lere yönlendirirken bazı bankalar artık 10 bin TL altındaki işlemlerin vezneden yapılmasını tamamıyla yasaklamış durumda. Kulislerde konuşulan iddialara göre bu rakamın 20 bin TL seviyesine çıkarılması planlanıyor.
İddialara göre bankalar, dijitalleşme adımları kapsamında, iş yükünün azaltılması ve personel tasarrufu amacıyla 20 bin liranın altı için gişe işlemlerine izin vermeme kararı aldı. Kulislerde dolaşan bu iddia sosyal medyada da bazı tartışmaları beraberinde getirdi.
ARTIK ATM'LERE YÖNLENDİRİLECEKLER
Bu karar, belli bir tutarın altındaki para çekme-yatırma, fatura ödeme, EFT gibi işlemleri banka şubesi dışındaki kanallara yönlendirmeyi hedefliyor.
Ancak bu durum, teknoloji kullanma konusunda sıkıntı yaşayan ve dijital işlemleri güvenli bulmayan müşteriler için zorluk yaratabilir.
Özellikle yaş almış müşteriler için bu durum daha da sıkıntılı olabilir. Bu kararın amacı, bankaların iş yükünü azaltmak ve uzun kuyrukları önlemektir. Birçok vatandaş ise ATM önlerindeki kuyruklardan şikayetçi. Çok sayıda bankada yer alan ATM'lerin yetersiz olduğuna dikkat çeken vatandaşlar birçok ATM'nin ise arızalı olmasından dolayı mağdur olduklarını belirtiyorlar.