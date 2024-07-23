Herkes Ne Zaman Yükseleceğini Merak Ediyordu: Dünyaca Ünlü Bankadan Dolar İçin Net Tarih

31 Mart sonrasında yatay seyir izleyen dolar kurunun ne zaman yeniden yükselişe geçeceği merak konusu olurken, dünyanın en büyük yatırım bankaları arasında yer alan JPMorgan, Türkiye'ye yönelik çarpıcı bir rapor yayımladı. Yapılan paylaşımda yıl sonu görülecek dolar kuru ve enflasyona ilişkin beklentilere yer verildi.

Herkes Ne Zaman Yükseleceğini Merak Ediyordu: Dünyaca Ünlü Bankadan Dolar İçin Net Tarih - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl seçim sonrası yaşanan kur krizinin bir benzeri bu yıl 31 Mart sonrası için beklenirken, seçim sonrasında yaşanan süreçte dolar kuru aylar boyunca yatay seyir izleyerek yatırımcıları şaşırtmıştı.

Türkiye'de görülen yüksek enflasyona rağmen kur tarafında yaşanan stabil hareketler, varlıklarını döviz tarafında değerlendiren yatırımcıda tedirginliğe neden olurken, dolar kurunun yeniden ne zaman yükseleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKA TÜRKİYE İÇİN GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ

Dünyanın en önemli bankaları arasında yer alan JP Morgan tarafından yayımlanan son Türkiye raporunda, dolar kuruna ilişkin beklentilere yönelik çarpıcı ifadeler kullanıldı. Yılın ilk aylarında, 2024 yılı sonu itibarıyla görülmesi beklenen dolar kurunun 40 liranın üzerinde olacağını belirten JP Morgan, Türkiye'ye yönelik uluslararası sermaye girişinin artmasının ardından fikir değiştirdi.

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