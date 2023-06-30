Oscar ödüllü oyuncu Alan Arkin hayatını kaybetti

“Küçük Gün Işığım” (Little Miss Sunshine) filmindeki rolüyle 2007’de Oscar kazanan oyuncu Alan Arkin, California eyaletindeki Carlsbad şehrinde bulunan evinde hayatını kaybetti.

89 yaşındaki Arkin’in oğulları Adam, Matthew ve Anthony, yaptıkları ortak açıklamada, "Babamız hem bir sanatçı hem de bir insan olarak eşsiz bir doğal yeteneğe sahipti. Sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük büyükbabaydı. Ona hayrandık ve onu çok özleyeceğiz" dedi.

Alan Arkin, Ben Affleck'in 2012 yapımı filmi “Argo”daki rolüyle bir kez daha Oscar adaylığı elde etti. Arkin, sinema kariyerinde daha önceki iki adaylığını 1967'de “Ruslar Geliyor, Ruslar Geliyor” ve 1969'da “Yürek Yalnız Bir Avcı” filmleriyle almıştı.