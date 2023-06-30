Oscar ödüllü oyuncu Alan Arkin hayatını kaybetti

Oscar ödüllü oyuncu Alan Arkin, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Oscar ödüllü oyuncu Alan Arkin hayatını kaybetti

“Küçük Gün Işığım” (Little Miss Sunshine) filmindeki rolüyle 2007’de Oscar kazanan oyuncu Alan Arkin, California eyaletindeki Carlsbad şehrinde bulunan evinde hayatını kaybetti.

89 yaşındaki Arkin’in oğulları Adam, Matthew ve Anthony, yaptıkları ortak açıklamada, "Babamız hem bir sanatçı hem de bir insan olarak eşsiz bir doğal yeteneğe sahipti. Sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük büyükbabaydı. Ona hayrandık ve onu çok özleyeceğiz" dedi.

Alan Arkin, Ben Affleck'in 2012 yapımı filmi “Argo”daki rolüyle bir kez daha Oscar adaylığı elde etti. Arkin, sinema kariyerinde daha önceki iki adaylığını 1967'de “Ruslar Geliyor, Ruslar Geliyor” ve 1969'da “Yürek Yalnız Bir Avcı” filmleriyle almıştı. 

ABD ile Türkiye arasında yeni kriz kapıda mı? Türk şirketlere yaptırım mı geliyor? ABD ile Türkiye arasında yeni kriz kapıda mı? Türk şirketlere yaptırım mı geliyor?
Kurbanlık danaya girdiler, etler salam gibi paketlenmiş olarak verildi: 'Kim bilir bu etler ne zaman kesildi' Kurbanlık danaya giren yurttaşlar kolilerin içindeki görünce şoke oldu!
AB Liderler Zirvesi'nden ortak bildiri: Dikkat çeken Türkiye ve Kıbrıs vurgusu AB Liderler Zirvesi'nden ortak bildiri: Dikkat çeken Türkiye ve Kıbrıs vurgusu
Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi
ÇOK OKUNANLAR
Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü o belediye başkanının oğluna kaptırdı
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı 45 bin lirayı aşacak: Tablo ortaya çıktı!
Kıskanç, kibirli, egoist... Burçların yaka silktiren huyları Burçların yaka silktiren huyları
Kurbanlık danaya girdiler, etler salam gibi paketlenmiş olarak verildi: 'Kim bilir bu etler ne zaman kesildi' Kurbanlık danaya giren yurttaşlar kolilerin içindeki görünce şoke oldu!
İslam Memiş 'bu yıl devreye sokulacak' dedi: 'Geçen yıl hazırdı, seçim olduğu için ötelendi...' İslam Memiş 'bu yıl devreye sokulacak' dedi: 'Geçen yıl hazırdı, seçim olduğu için ötelendi...'