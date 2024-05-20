ATV'de final krizi! Bir dizinin daha ipi çekildi ve apar topar final yapıyor

ATV'nin sevilen dizisi "Aldatmak" izleyicileri şaşırtacak bir kararla final yapıyor. Kanalın son dönemde birçok diziyi final yapma kararı alması, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Ancak "Aldatmak" dizisinin de final kararı alması, bu durumun istisna olmadığını gösteriyor.

Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinin ardından Aldatmak dizisine de final kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv’nin iki sezondur devam eden Vahide Perçin’li dizisi “Aldatmak” 71. Bölümde ekrana veda edecek.

“Aldatmak” dizisi iki başarılı sezonun ardından ekran macerasını noktalayacak. Murat Saraçoğlu’nun yönettiği Tims&B imzalı dizi 71. Bölümünün ekrana geleceği 30 Mayıs’ta final yapacaktı. Ancak bu hafta atv’de perşembe akşamı Beşiktaş – Trabzonspor maçı yayınlanacağı için dizinin final tarihi değişti.

Sevilen dizinin 71. final bölümü bir hafta gecikmeyle 6 Haziran Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Dizinin senaristi Ayfer Tunç “Siyah Kalp” dizisini yazıyor, yönetmeni Murat Saraçoğlu da “Kara Dut” dizisini yönetecek. Öte yandan atv’nin “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi de 28 Mayıs’ta ekrana gelecek 68. bölümüyle ekrana veda edecek.