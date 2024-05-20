Yaz aylarında herkes çokça yapıyor. Patates salatasının yavan olmasını önleyen tüyo

Yaz aylarında misafirlerinize veya ailenize sunacağınız patates salatasını bu tüyo ile hazırlayarak, lezzetli ve besleyici bir alternatif sunabilirsiniz.

Yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmezi patates salatası, hafif ve lezzetli bir seçenek olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak bazen patates salatası yaparken, salatanın yavan olma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu durumu önlemek için sizlere harika bir tüyo vereceğiz.

Yapmanız gereken oldukça basit. Hazırlayacağınız patates salatasının üzerine 1 kaşık elma sirkesi ve 1 kaşık nar ekşisi ekleyin. Bu sayede salatanızın lezzeti artacak ve daha doyurucu bir tat elde edeceksiniz.

LEZZETLİ PATATES SALATASININ TARİFİ

Patates Salatası Malzemeleri

1 litre su (haşlamak için kullanılacak)

10 tane taze patates (ya da 5-6 adet büyük boy patates)

4-5 dal taze soğan

½ demet maydanoz

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limonun suyu

1/3 çay bardağı zeytinyağı

Patates Salatası Nasıl Yapılır?

Öncelikle patates salatası yapımı için patateslerimizi güzelce yıkayıp soyalım. Ardından tencereye su koyarak haşlamaya başlayalım. Bir bıçak veya çatal kullanarak patateslerinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz. (20 dk kadar haşlama işlemi sürebilir)

Dilerseniz haşlama işlemi sırasında patateslerinizi küp şeklinde keserek de haşlayabilirsiniz. Bu size zamandan tasarruf ettirecektir.

Patatesler tencerede haşlanırken siz de bir yandan diğer malzemeleri hazırlama işlemine koyulabilirsiniz.

Yayvan bir kap içinde salatanın sos malzemelerini hazırlayalım. 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet limonun suyunu güzelce sıkalım ve hepsini karıştıralım.

Maydanoz ve soğanı doğrayalım bir kenarda bekletelim. Dilerseniz farklı yeşil sebzeler de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış.

Haşlanan patateslerimizi öncelikle soğutalım daha sonra ise küp şeklinde doğrayalım. (Çok küçük doğramayalım ki patates hassas olduğu için karıştırma sırasında dağılmasının önüne geçelim.)

Sos ve patateslerimizi karıştıralım. Yavaş ve sık sık karıştıralım ki yağ ve sumak ılık patatesler tarafından iyice çekilsin.

Ardından hazırladığımız yeşillikleri ekleyelim.

Dilerseniz nar ekşisi ve tuz eklemesini damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz.

Patates salatasını sunum tabağımıza alalım.

Haşlanmış yumurta ve siyah zeytin ile sunuma hazır hale getirelim.

Arzu ettiğiniz şekilde sunumuzu süsleyebilirsiniz.

Patates salatanız hazır.

Kaynak: haberturk.com, youtube.com, gercekgundem.com