Aşçıların sır gibi sakladığı yöntemmiş: Çıtır çıtır patates kızartmak için 1 kaşık ilave etmek yeterli. Artık dışarıdan yemeyeceksiniz

Patates, Türk mutfağında en çok tüketilen besinlerden biridir. Birçok lezzetli forma bürünen patates en çok kızartma şeklinde tüketilir. Patates kızartmak kadar basit gibi görünebilir. Ancak bazı püf noktaları mutlaka bilmek gerekir.

Özellikle patates kızartmasının çıtır çıtır olması, patatesi yenilir kılan unsurların başında gelir. Patatesi çıtır çıtır yapmanın tüyolarını sizler için paylaştık.

Bu yöntemlerle pişirdiğiniz patates kızartmaları hem çıtır çıtır olacak hem de altın renginde olacak. Lezzetine doyum olmayacak!

İşte çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı...