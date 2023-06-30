Moldova'da Kişinev Havalimanı'nda silahlı saldırı

Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişinin ülkeye girişine izin verilmediği gerekçesiyle silahla ateş açtığı bildirildi.

Moldova'da Kişinev Havalimanı'nda silahlı saldırı

Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişinin ülkeye girişine izin verilmediği gerekçesiyle silahla ateş açtığı bildirildi.

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin ülkeye girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine söz konusu kişi, silahla ateş açıp birkaç kişiyi rehin alırken, havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu.

Havalimanına kolluk kuvvetleri ile sağlık ekipleri sevk edilirken, olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

Moldova özel kuvvetlerinin operasyon başlattığı ifade edildi.

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