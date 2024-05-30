Malzemelerinizi israf etmeden turşu yapmanın sırrı! 1 yıl boyunca turşu köpüklenmiyor

Bu püf noktalarını dikkate alarak turşu yapabilir ve malzemelerinizi israf etmeden uzun süre saklayabilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle hazırladığınız turşularınız 1 yıl boyunca köpürmeden tazeliğini koruyacaktır.

Turşu yaparken malzemelerinizi israf etmeden uzun süre saklamak istiyorsanız, bazı püf noktaları ve ipuçlarına dikkat etmeniz gerekmektedir. İşte turşu yapmanın sırrı ve karışık turşu tarifi ile ilgili detaylar:

Turşu yaparken kullanacağınız malzemelerin taze ve kaliteli olmasına özen gösterin. Sebzelerinizi iyice yıkayın ve temizleyin. Turşu yapacağınız kavanozun da temiz ve kuru olmasına dikkat edin.

Turşu yaparken kullanacağınız suyun kalitesi de oldukça önemlidir. Musluk suyu yerine kaynatılmış ve soğutulmuş su kullanmanız turşunuzun daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.

Turşu yaparken tuz miktarına da dikkat etmek gerekmektedir. Kaya tuzu veya deniz tuzu kullanmanız, turşunuzun daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca turşu yaparken kullanacağınız tuz miktarını ölçülü bir şekilde ayarlayarak turşunuzun köpürmemesini sağlayabilirsiniz.

KARIŞIK TURŞU TARİFİ NASILDIR?

Malzemeler



Kornişon turşu için;

2 kg kornişon salatalık

Karışık turşu için;

1 kg salatalık

250 gr kıl biber

4 adet domates

2 adet havuç



Turşu suyu için;

1 su bardağı iri turşuluk tuz

3 su bardağı sirke (600 ml)

10 su bardağı su (2 litre)

2 baş sarımsak

1 yemek kaşığı limon tuzu

Karışık Turşu Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kavanoz ve kapakları hazırlayalım. Her konserve veya turşu yapışımızda mutlaka yeni ve kaliteli bir kapak kullanmamız gerekiyor.

Paketinden çıkardığımız kapakları 10 dakika kaynatalım, böylece gayet yeterli bir şekilde sterilize etmiş olacağız.

Kaynayan kapakları bir maşa yardımıyla tencereden çıkaralım. Temiz bir bezin üzerine dizelim.

İyice yıkadığımız kornişonun uçlarını keserek kavanoza dik bir şekilde sıkıca yerleştirelim.

Aralarına soyduğumuz sarımsakları sıkıştıralım ve bir sıra daha kornişon dizelim.

Kalan boşluklara yine sarımsak ekledikten sonra kavanozu kornişonla dolduralım. Bu ölçülerle 3 litrelik kavanozu doldurdum. Daha fazla hazırlamak isterseniz ölçüleri artırabilirsiniz.

Karışık turşu için, yıkayıp uçlarını kestiğimiz salatalıkları pet kavanoza dik bir şekilde yerleştirelim.

Kalan boşluklara bolca sarımsak ekledikten sonra doğranmış havuçları yerleştirelim.

Kıl biberi ekleyelim, bastırarak sıkıştıralım.

Aralara sarımsak koyduktan sonra domatesleri de yerleştirelim.

Kalan havuç ve biberleri kavanozun boş yerlerine sıkıştıralım. Bir tutam maydanozla üzerini kapatalım.

Turşu suyu için derin bir karıştırma kabına sirkeyi alalım.

Su, iri salamura tuz ve limon tuzunu ilave ederek tuzlar eriyene kadar karıştıralım.

Hazırladığımız kavanozları ağzına kadar turşu suyu ile dolduralım.

Kaynattığımız kapaklarla kavanozları sıkıca kapatalım ancak gereğinden fazla sıkmamaya özen gösterelim.

Güneş almayan serin bir yerde, 2-3 hafta içerisinde turşularınız hazır olacaktır. Afiyet olsun.

Kaynak: Nefisyemektarifleri.com, youtube.com