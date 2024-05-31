Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

16 milyon emekli Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerini hesaplarda görecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödemesinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını bildirdi.

İlk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesi son olarak 2024 Ramazan Bayramı öncesi 2000 TL'den yüzde 50 artışla 3000 TL'ye yükseltildi.

İkramiyeden 4A, 4B ve 4C olmak üzere SGK'dan aylık alan dul-yetimler de dahil yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanıyor.

2024 Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında. Emekli ikramiyesinin bayramdan hemen önce 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, çalışmanın yetişmesi halinde 3-7 Haziran tarihleri arasında da ödemeler yapılabilir.