İran'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i polis 28 yaralı

İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucu biri polis olmak üzere 28 kişinin yaralandığı ve 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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İran'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i polis 28 yaralı

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Meşhed'in Ahmedabad bölgesinde silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada 19 vatandaş ile çatışmanın taraflarından 8 kişi yaralandı. Olay sırasında polis ekiplerine ateş açılması sonucu bir polis memuru da yaralandı.

Söz konusu çatışmanın bir grubun bir genç kızı rahatsız ettiği iddiası üzerine çıktığı bildirildi. Polisin başlattığı operasyonda çatışmanın taraflarından 19 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Bu şiddetli çatışma, İran'ın Meşhed kentinde güvenlik ve asayiş sorunlarının devam ettiğini gösteriyor. Yetkililerin olayın ardındaki nedenleri ve gruplar arasındaki gerilimin arkasındaki gerçekleri aydınlatması bekleniyor.

Kaynak: AA

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