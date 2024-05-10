Selçuk Geçer, "büyük çalkantılar yaşanır" deyip uyardı: Dolar çok ciddi değer kaybedecek

GEÇTİĞİMİZ GÜN NE DEMİŞTİ?

Geçer, geçtiğimiz gün yatırımcılara yaptığı uyarısında ise şunları söylemişti:

“İşler karışıyor gibi görünüyor. Riskli işlerden uzak durun, sakin olun ve beklemeyi öğrenin. Bazı noktalarda aceleci olmamak önemli. Kimse doların fırlamasını beklemesin, çünkü doların yükselmesini, banka faizlerinin üzerine çıkarmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Aksi takdirde, dolarda çok sert hareketler olabilir."