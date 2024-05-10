Dikkat çeken kulis: Mehmet Cengiz tanınmış bir vekile evlenme teklif etti!

AKP'nin en sevdiği zenginlerden biri olan Mehmet Cengiz’in bir milletvekiline evlenme teklif ettiği iddia edildi. Vekilin kim olduğu henüz bilinmiyor.

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Dikkat çeken kulis: Mehmet Cengiz tanınmış bir vekile evlenme teklif etti!

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve “kaymak gibi” ihaleler alan hükümetin gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz’in bir milletvekiline evlenme teklif ettiği öne sürüldü.

Gazeteci Talat Atilla gündeme getirdiği iddiaya göre, Cengiz bir vekile evlenme teklifi etti ve ret cevabı almadı.

Atilla’nın yazısında Cengiz ile alakalı olan kısım şöyle:

“Ankara kaynaklarından aldığım bilgilere göre Mehmet Cengiz tanınmış bir milletvekiline evlenme teklifinde bulunmuş. Bu evlenme teklifini baz alırsak, Mehmet Cengiz ya boşanmış, ya da imam nikahlı bir beraberlik niyetiyle bu teklif yapılmış. Evlenme teklif ettiği milletvekili oldukça tanınmış bir isim. Milletvekilliğini meslek olarak kabul etmezsek… Ki değildir. Bu bekar bayan vekilimizin başka bir mesleği daha var! Cengiz’in evlenme teklifine vekilin verdiği yanıtı henüz öğrenemedim ama en azından ret yanıtı gelmediği bilgisi var.”

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