O ilçede KPSS ücretini belediye karşılayacak!

2024 KPSS sınavına girecek olan ve Canik'te yaşayan vatandaşların sınav ücretini belediye karşılayacak.

Son Güncelleme:
O ilçede KPSS ücretini belediye karşılayacak!

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2024 KPSS ücretlerini karşılayacaklarını ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki öğrencilere sınav ücret desteği sağlamayı sürdürdüklerini söyledi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) ücretlerini bu yıl da karşılayacaklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Eğitime yönelik desteklerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

2024 yılı lisans düzeyinde KPSS’ye girecek olan adaylara sınav ücret desteği vereceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik’imizde geleneği sürdürüyor, öğrencilerimize yönelik sınav ücret desteği sağlamaya devam ediyoruz. Gençlerimizin KPSS ücretlerini bu sene de biz karşılıyoruz. Gençliğe yatırım geleceğe yapılan yatırım anlayışıyla çalışmaya, eğitime yönelik yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SON GÜN 15 MAYIS

Canik Belediyesi 2024 KPSS Lisans sınav ücret desteğine, ilçede ikamet eden ve sosyal yardımlardan faydalanan adaylar başvuruda bulunabilecek. Adaylar başvurularını 15 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 2024 KPSS Lisans başvuru belgesi ve ödeme dekontu ile birlikte Canik Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne şahsen gerçekleştirebilecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun KPSS ÖSYM
Son Güncelleme:
CHP'den Yerlikaya ve Davut Gül'e suç duyurusu: 1 Mayıs yasakları hatırlatıldı CHP'den Yerlikaya ve İstanbul Valisi Gül'e suç duyurusu
ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor
Korhan Berzeg olayında yeni gelişme: Görgü tanıklarının 'yalan söylediği' ortaya çıktı! Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
Show TV'nin Kızılcık Şerbeti'nde veda mı var? Alınan son karar belli oldu Show TV'nin Kızılcık Şerbeti'nde veda mı var? Alınan son karar belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da
Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti
AKP anketinden dikkat çeken sonuç: İşte seçmenin verdiği iki kritik mesaj AKP anketinden dikkat çeken sonuç: İşte seçmenin verdiği iki kritik mesaj
UEFA'dan Arda Güler'e kötü haber: Kurala takılabilir UEFA'dan Arda Güler'e kötü haber
Yeni iddia: Cem Garipoğlu'nun otopsi raporunu bir trafik polisi hazırladı Cem Garipoğlu'nun otopsi raporuyla ilgili yeni iddia