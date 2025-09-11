ABD'yi Sarsan Suikastte Yeni Gelişme! Şüphelinin Fotoğrafı Ortaya Çıktı, Başına Ödül Koyuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçileri arasında yer alan sağcı aktivist Charlie Kirk suikast sonucu hayatını kaybederken, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasını sağlayacak bilgi veren kişilere 100 bin dolar para ödülü verileceği açıklandı.

Kirk’e suikast düzenleyen şahsın fotoğrafı da kamuoyu ile paylaşılırken, ABD vatandaşlarından şüpheliyi yakalamak için yardım istendi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" dedi.

Suikast silahının da ele geçirildiği açıklandı.

Kaynak: İHA