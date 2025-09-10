ABD'yi Sarsan Suikast! Trump'ın En Büyük Destekçileri Arasında Olan İsim Vuruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın destekçilerinden olan sağcı aktivist ve fenomen Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada vuruldu. Trump, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tek el ateş edilmesinin ardından olay yerinde kaçışmalar başlarken, ABD’nin önde gelen muhafazakâr gençlik örgütü Turning Point USA’in başkanı Charlie Kirk’ün vurulduğu üniversite yönetimi tarafından da doğrulandı. Kirk’in boynundan vurulduğu açıklandı.

Şüphelinin 200 metre uzaklıktan ateş ettiği ve olayın ardından gözaltına alındığı kaydedilirken, öğrenci olmadığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. O vuruldu. Baştan aşağıya harika bir adam. TANRI ONU KORUSUN” diye yazdı.

HAYATINI KAYBETTİ

ABD Başkanı Trump, silahlı saldırıya uğrayan destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk’in öldüğünü duyurdu

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Üniversite kampüslerinde muhafazakar gençleri harekete geçiren önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurucu ortağı olan Kirk, seçim döneminde gençlerin Trump'a verdiği desteği artırmada kilit rol oynadı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, ülke çapında üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerde genellikle büyük kalabalıklara hitap ediyor.

Donald Trump’ın da en yakın müttefikleri arasında yer alan Kirk, yönetimde görev almasa da Beyaz Saray üzerinde etkili olduğu da sık sık gündeme geliyordu.

İş insanı ve yayıncı Erika Frantzve ile evli olan Kirk, 2 çocuk babasıydı.

