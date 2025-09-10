NATO Toprağında Rus Dronları Alarmı! Trump’tan 'Başlıyoruz' Çıkışı

Rusya'ya ait dronlar Polonya hava sahasını ihlal edince bazıları düşürüldü. ABD Başkanı Trump, "Başlıyoruz" diyerek olaya tepki gösterdi.

NATO Toprağında Rus Dronları Alarmı! Trump’tan 'Başlıyoruz' Çıkışı
Polonya’da tansiyon yükseldi. Dün gece, Polonya hava sahasının Rus insansız hava araçlarınca ihlal edildiği açıklandı. Polonya, bazı dronları vurarak imha ettiğini duyurdu.. Olayla ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, “Rusya'nın dronlarla Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz” paylaşımında bulundu.

'DURUM CİDDİ'

Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO anlaşmasının 4. maddesini yürürlüğe koyduklarını ve müttefiklerle istişareye başladıklarını söyledi. Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmalıyız. Ancak paniğe gerek yok” dedi. Rusya ise saldırı suçlamalarını asılsız bulduğunu açıkladı. Polonya’nın düşürdüğü dronların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtti.

NATO HAREKETE GEÇECEK Mİ?

NATO’nun 5. maddesi, üye ülke silahlı saldırıya uğradığında devreye giriyor; ancak Polonya’daki hava sahası ihlali şu an için saldırı olarak değerlendirilmedi. Bu nedenle 4. madde kapsamında olağanüstü toplantı ve üye ülkeler arası istişareler başlatıldı.

