AB'den İsrail'e Rest... Destek Durduruluyor, Yaptırımlar Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail’e yönelik ikili desteğin durdurulacağını ve ortaklık anlaşmasının ticari kısımlarında kısıtlamalar ile aşırılık yanlısı bakanlara yaptırım önerileceğini açıkladı. Von der Leyen bu kararı, Strazburg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında duyurdu.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMINA SERT TEPKİ

Von der Leyen, konuşmasında Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekerek, "Yiyecek dilenirken öldürülen insanlar, cansız bebeklerini kucaklayan anneler. Bu görüntüler tam anlamıyla felaket" ifadelerini kullandı. İnsan eliyle yaratılan kıtlığın savaş aracı olamayacağını vurgulayarak, çocuklar ve insanlık adına bu durumun derhal durdurulması çağrısında bulundu.

AŞIRILIKÇI BAKANLARA TEPKİ

Filistin Yönetimi’nin mali açıdan zor duruma düşürülmesi ve Batı Şeria’yı Doğu Kudüs’ten ayıracak ‘E1’ yerleşim planlarına sert eleştiriler yönelten Von der Leyen, İsrail hükümetindeki aşırı görüşlü bakanların şiddet içerikli açıklamalarını da kınadı. Tüm bu gelişmeleri "iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir girişim" olarak tanımladı.

AB’DEN İSRAİL’E YAPTIRIM PAKETİNE DOĞRU

Von der Leyen, Komisyonun Horizon Europe programına İsrail’in katılımını kısmen askıya alma önerisinin üye ülkeler tarafından reddedildiğini belirtti. Ancak bu engelin aşılması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, "Felç olmayı göze alamayız" diyerek, ikili desteğin askıya alınması, aşırılıkçı bakanlara yaptırım ve ortaklık anlaşmasının ticari kısımlarının kısmen askıya alınmasını içeren bir yaptırım paketi sunacağını açıkladı.

FİLİSTİN İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA ADIMI

AB, Gazze’nin yeniden inşası için özel bir araç kurmayı planlıyor. Von der Leyen, "Gelecek ay, Gazze'nin yeniden inşası için özel bir araç da dahil olmak üzere bir 'Filistin bağışçı grubu' kuracağız." ifadeleriyle, Fransa ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen New York konferansının ivmesini artıracaklarını duyurdu.

Kaynak: AA