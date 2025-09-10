'Zaman Değişti, Yeni Yasa Gerekli' Diyerek Duyurdular: Çocuğu Sigara İçene Para Cezası Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’da azınlık sol koalisyon hükümeti, sigara tüketimini sınırlayan yeni yasa tasarısı kapsamında çocuklarının sigara içmesini engellemeyen ebeveynlere 100 euroya kadar para cezası verilmesini öngörüyor. Bakanlar Kurulunda kabul edilen tasarı, görüşülmek üzere Meclis’e gönderildi.

Tasarı, reşit olmayanların sigara ve elektronik sigara kullanımını yasaklarken, teraslarda sigara içilmesini de sınırlandırıyor. Ülke genelinde 18 yaş altına sigara satışı zaten yasak olsa da çocukların sigara tüketimini önlemeye yönelik yasal düzenleme şimdiye kadar bulunmuyordu.

'ZAMAN DEĞİŞTİ, YENİ YASA GEREKLİ'

Sağlık Bakanı Monica Garcia, yaptığı açıklamada, "İspanya'yı tütünle mücadelede yeniden ön saflara taşıyan bir yasa hazırladık. 2005'te kapalı alanlarda sigara içmenin yasaklanmasıyla bir öncüydük, 2010'da da bar ve restoranlarda sigara içmek yasaklandı. Ancak zaman değişti ve yeni yasal değişiklikler gerektiği görüldü. Yeni ürünler ortaya çıktı ve yeni halk sağlığı ihtiyaçları ortaya çıktı. Tütün her gün 140, yılda 50 bin kişinin hayatına mal oluyor. Kanserlerin yüzde 30'u sigaranın risk faktörüyle ilişkili." dedi.

SİGARA SATIŞLARI AZALDI

Öte yandan, uzun süren müzakerelere rağmen tasarıya, mevcut durumda 20’den fazla ülkede uygulanan düz paketleme (tüm paketlerin aynı olması, marka logolarının olmaması ve aynı yazı tipiyle basılması) uygulaması dahil edilmedi. İstatistikler, İspanya’da geçen yıl sigara satışlarının 2005’e kıyasla yüzde 53,8 azalarak 2 milyar 143 milyon paket olduğunu gösteriyor. Mevcut durumda 20’lik paket sigara fiyatları 5 ila 8 euro arasında değişiyor.

Kaynak: AA