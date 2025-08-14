Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıkladı: O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadele konusunda net adımların daha da artacağını ifade etti. Özellikle Artvin için önemli açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak" diyerek haberi verdi. Artık o ilimizde sigara içilmeyecek.

TÜTÜNLE MÜCADELE HAREKATI BAŞLATILDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Türkiye'nin dünyada en çok sigara içilen ülkelerden olduğunu söylemişti. Yalçın, "Türkiye'de ortalama her iki erkekten biri sigara kullanıyor. 18 yaş üstü her dört kadından da biri sigara içiyor, bunlar oldukça yüksek rakamlar." diyerek acı tabloyu gözler önüne sermişti. Veriler oldukça korkutucu hale gelirken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tütünle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım.” dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU: O İLDE SİGARA İÇİLMEYECEK!

Artvin’in sigarasız şehir olacağını ifade eden Memişoğlu, “Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık." diyerek haberi duyurdu.

