İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de Etkisini Bir Anda Gösterecek! Taş Üstünde Taş Kalmayacak, Bugün Başlıyor Hazırlıklı Olun

Meteoroloji kaynaklarından Türkiye’ye yönelik yeni bir uyarı yapıldı. Beklenmedik olay yaşanacak, bugün akşam saatlerinde başlayacak. İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de etkisini bir anda gösterecek hazırlıklı olun.

Son Güncelleme:
İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de Etkisini Bir Anda Gösterecek! Taş Üstünde Taş Kalmayacak, Bugün Başlıyor Hazırlıklı Olun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrederken vatandaşlar güncel hava durumu raporlarını takip etmeye devam ediyor. 14 Ağustos 2025 tarihi için meteoroloji kaynaklarından yeni bir uyarı yapıldı.

İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de etkisini bir anda gösterecek hazırlıklı olun. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 11 İLE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
MGM’nin fırtına ve kuvvetli rüzgar için uyardığı iller şunlar:

  • Balıkesir
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Edirne
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kırklareli
  • Kocaeli
  • Manisa
  • Tekirdağ
  • Yalova

İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de Etkisini Bir Anda Gösterecek! Taş Üstünde Taş Kalmayacak, Bugün Başlıyor Hazırlıklı Olun - Resim : 1

BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Perşembe (14 Ağustos) gece saatlerine kadar Marmara’nın batısıyla İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji fırtına Hava Durumu
Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıkladı: O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek! O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek!
Arkadaşının Israrıyla Dikmişti: Şimdilerde Paraya Para Demiyor Bir Dikti Şimdilerde Paraya Para Demiyor
Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti! Küçük Çocuk Ölümden Son Anda Kurtuldu Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti!
Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı