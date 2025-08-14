İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de Etkisini Bir Anda Gösterecek! Taş Üstünde Taş Kalmayacak, Bugün Başlıyor Hazırlıklı Olun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrederken vatandaşlar güncel hava durumu raporlarını takip etmeye devam ediyor. 14 Ağustos 2025 tarihi için meteoroloji kaynaklarından yeni bir uyarı yapıldı.

İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de etkisini bir anda gösterecek hazırlıklı olun. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 11 İLE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

MGM’nin fırtına ve kuvvetli rüzgar için uyardığı iller şunlar:

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Manisa

Tekirdağ

Yalova

BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Perşembe (14 Ağustos) gece saatlerine kadar Marmara’nın batısıyla İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Kaynak: Haber Merkezi