Tiryakilerin Cebine Yeni Darbe! O Sigara Grubuna Zam Şoku (Sigaraya Ne Kadar Zam Geldi? Bir Paket Sigara Ne Kadar Oldu?)
Sigaraya peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen zam haberi ise tiryakilere şoke etti. Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden bir zammın daha geldiğini paylaştı. Peki sigara fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi sigara markalarına zam geldi? İşte detaylar!
Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Philip Morris sigara grubunun Marlboro Roll 50 Sarmalık Kıyılmış tütününe 10 TL’lik zam geldiğini duyurdu. Zammın ardından Marlboro Roll 50 130 TL oldu.
PARLIAMNET’E ZAM GELECEK Mİ?
Aynı sigara grubuna ait olan Parliament, Marlboro, Muratti, Lark, Chesterfield ve LM’ye en son 4 Ağustos’ta zam gelmişti. Tekrardan zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Philip Morris grubu sigara fiyatları şöyle:
Parliament:
• Parliament Night Blue Pack / Long: 100 TL
• Parliament Aqua Blue Slims: 100 TL
• Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 95 TL
• Parliament Midnight Blue: 94 TL
Marlboro:
• Marlboro Red Long: 97 TL
• Marlboro Red / Touch: 95 TL
• Marlboro Touch Blue / Gray / Gray Rcb / White: 95 TL
• Marlboro Edge: 93 TL
• Marlboro Edge Slims: 92 TL
• Marlboro Edge Blue / Sky: 90 TL
Muratti:
• Muratti: 92 TL
• Muratti Blu: 91 TL
Diğer Markalar:
• Lark: 91 TL
• Chesterfield: 90 TL
• L&M: 90 TL
Kaynak: Haber Merkezi