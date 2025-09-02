1989-2009 Sigorta Girişi Olanlara Müjde! Kritik Eşik Aşıldı, Erken Emeklilik Yolu Gözüktü

Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını sorgulamakta. Bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güzel haberi verdi. 1989-2009 yılları arasında sigorta girişi olanlara erken emeklilik müjdesi. Peki kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek? Kimler erken emekli olabilecek? Erken emeklilik içi gerekli şartlar neler? İşte erken emeklilik ile ilgili tüm merak edilen detaylar…

1989-2009 Sigorta Girişi Olanlara Müjde! Kritik Eşik Aşıldı, Erken Emeklilik Yolu Gözüktü
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesini duyurdu. Buna göre, 1989-2009 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için erken emeklilik imkanı sunuldu. Prim gününü tamamlayan, doğum veya askerlik borçlanmasını yapan ya da engelli raporu olan çalışanlar, normal şartlarına göre daha da erkenden emekli olabilecek. Peki erken emeklilik şartları neler? Hangi durumlarda emeklilik yaşı erkene çekiliyor? İşte tek tek erken emeklilik için gerekli olan şartlar!

ERKEN EMEKLİLİK DURUMLARI KİMİN İÇİN GEÇERLİ?

SGK düzenlemesine göre, prim gününü dolduran ancak yaş şartını bekleyen çalışanlar için çeşitli seçenekler bulunuyor. Bu kapsamda:

*Kadın çalışanlar doğum borçlanması ile eksik primlerini tamamlayabiliyor.

*Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması, emeklilik yaşını yıllar öne çekebiliyor.

*Prim açığını kapatanlar, normal emeklilik yaşını beklemeden maaş bağlatabiliyor.

MALULEN EMEKLİLİK FIRSATI

*Çalışma hayatında sağlık sorunları yaşayanlar için malulen emeklilik büyük bir fırsat.

*En az %60 iş gücü kaybı olan ve 1800 prim günü bulunan kişiler, yaş şartına bakılmadan emekli olabiliyor.

*Başkasının bakımına muhtaç olanlar, sadece 1800 gün prim ile emeklilik hakkı elde edebiliyor.

ENGELLİ RAPORU OLANLARA KOLAYLIK SUNULUYOR

%40 ve üzeri engelli raporu olan çalışanlar için süreç kolaylaştırıldı. Bu kişiler, 3600 prim günü ile emekli olabiliyor.

EN ERKEN KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUNUR?

Sigorta başlangıç tarihi, cinsiyet, prim gün sayısı ve mesleki yıpranma payına göre değişir. Kısmi emeklilik veya yıpranma payı olan çalışanlar, yasal yaş haddinden birkaç yıl daha erken emekli olabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKER Mİ?

Doğum borçlanması öncelikli olarak eksik prim günlerini tamamlar. Bazı özel durumlarda sigorta başlangıcını geriye çekerek yaş avantajı sağlayabilir.

Erken Emeklilik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
