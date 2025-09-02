Jose Mourinho Giderayak 26 Milyon Dolar Kazandırdı! Bir Tek Onların Yüzü Güldü

Fenerbahçe’den ayrılıp ardından tek başına tarifeli uçakla Türkiye’yi terk eden Jose Mourinho giderayak yatırımcılara bayram ettirdi. Fenerbahçe kulübünün piyasa değeri Cuma günü 20 milyon dolar birden arttı.

Ağustos ayında Fenerbahçe kulübü ve taraftarlar adeta saçını başını yoldu. Ancak Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’yla yolların ayrılması, kulübün hisselerini hızla attırdı. Mourinho’nun görevden alınması borsada hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. açıklanmasıyla Fenerbahçe hisselerinde yüzde 6.6’yı bulan yükseliş görüldü, kulübün borsadaki piyasa değeri 26 milyon dolar artış gösterdi.

Jose Mourinho Giderayak 26 Milyon Dolar Kazandırdı! Bir Tek Onların Yüzü Güldü - Resim : 1

AYRILIK SONRASI PİYASA DEĞERİ 404.5 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Sürpriz ayrılık sonrası Fenerbahçe’nin piyasa değeri 404.5 milyon dolara ulaştı. Kulübün borsadaki piyasa değerinin TL karşılığı ise 16.5 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Analistler, hissede cuma günkü yükselişte yapılan işlemlerin ‘spekülasyona’ dayandığını belirterek, yatırımcıları uyardı.

BİR TEK ONLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

BIST 100’ün yüzde 7’nin üzerinde yükseldiği ağustos ayında Fenerbahçe hisseleri yüzde 1.27 oranında geriledi. Kulübün paylarının yıllık getirisi ise yalnızca yüzde 0.25’te kaldı. Fenerbahçe hisselerinin gerilediği ağustos ayında diğer büyüklerin yatırımcısı ise kazandı.

Jose Mourinho Giderayak 26 Milyon Dolar Kazandırdı! Bir Tek Onların Yüzü Güldü - Resim : 2

BORSADA EN DEĞERLİ TAKIM GALATASARAY

Süper ligde lider olan Galatasaray, Borsa İstanbul’daki en değerli futbol takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray’ın piyasa değeri ağustos ayındaki yükselişle 547.3 milyon dolara (22.4 milyar TL) ulaştı. Galatasaray’ın ardından 404.5 milyon dolarlık (16.5 milyar TL) piyasa değeriyle Fenerbahçe geldi.

