Elektrikli Otomobil Alacakların İlk Tercihi Olacak! Dünya Rekoru Kırdı: 10 Dakikada Doluyor

Elektrikli araç piyasasında en çok merak edilen konuların başında şarj süresi geliyor. Sürücüler için hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda kritik önem taşıyan bu süre, yeni nesil bataryalarla giderek kısalıyor. Çinli üretici Zeekr, geliştirdiği yeni batarya teknolojisiyle bu alanda dünya rekoru kırdı.

Şirket, 2025 model Zeekr 007 sedanı ikinci nesil Golden Battery paketiyle tanıttı. Lityum demir fosfat (LFP) tabanlı bu batarya, şarj hızını 4,5C’den 5,5C’ye çıkararak önemli bir sıçrama sağladı. Yeni sistem sayesinde araç, yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yalnızca 10,5 dakikada ulaşıyor. Bu süre, bir önceki nesle göre 4,5 dakika daha hızlı. Zeekr, bu teknolojiyle “seri üretimde dünyanın en hızlı şarj olan bataryası” unvanını aldığını duyurdu.

RAKİP MODELLERİN PERFORMANSI

Elektrikli otomobil pazarında hızlı şarj süreleri giderek kısalıyor. İşte öne çıkan modellerin şarj performansları:

Porsche Taycan: %5’ten %80’e yalnızca 23 dakikada ulaşıyor. Yüksek performansıyla birlikte şarj hızıyla da sınıfında öne çıkıyor.

Seres 3: %20’den %80’e 30 dakikada tamamlıyor. Kullanıcıya pratik avantaj sunuyor.

Mercedes EQA: %10’dan %80’e 30 dakikada doluyor. Şehir içi kullanım için ideal seçeneklerden biri.

Mercedes EQS: %10’dan %80’e 31 dakikada ulaşıyor. Lüks segmentte hız ve konforu bir araya getiriyor.

BMW iX3: %10’dan %80’e 32 dakikada şarj oluyor. Konfor ve pratikliği birleştiriyor.

Skywell ET-5: %20’den %80’e 32 dakikada tamamlıyor. Çin menşeli model, uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ DÖNEM

Batarya teknolojilerindeki bu gelişmeler, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında en büyük engellerden biri olan şarj süresini büyük ölçüde azaltıyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde hızlı şarj standartlarının daha da gelişmesiyle birlikte elektrikli araçlara olan talep katlanarak artacak.

