400 Binde Bile Peynir Ekmek Gibi Satılan Otomobiller Açıklandı

Otomobil tercihi, kimi zaman uzun yıllar sorunsuz bir sürüş keyfi, kimi zaman da bitmek bilmeyen masraflar anlamına gelebiliyor. Ancak bazı otomobiller var ki, 500 bin kilometreyi bile çok rahat aşıyor. İşte o markalar...

ABD merkezli Accurate Automotive servisinin deneyimli teknisyenleri, düzenli bakımla yarım milyon kilometreyi aşmayı başaran en dayanıklı markaları açıkladı.

Uzmanlara göre bu başarının ardında tesadüf değil, mühendislik kalitesi ve üretim anlayışı yatıyor. İşte tamircilerin güvenle tavsiye ettiği 5 otomobil markası:

1. Toyota

Dayanıklılık söz konusu olduğunda listenin zirvesinde Toyota yer alıyor. Güvenilirliği ve sağlam işçiliğiyle öne çıkan marka, düzenli bakımla 640 bin kilometreye kadar sorunsuz yol alabiliyor.

2. Honda

Uygun bakım maliyetleriyle bilinen Honda, ustaların sık arıza çıkarmayan markalar arasında gösterdiği bir diğer seçenek. Parça bulunabilirliği ve modeller arası uyumluluk sayesinde tamir süreleri de oldukça kısa.

3. Subaru

Dört çeker sistemi ve farklı tasarımıyla öne çıkan Subaru, kullanıcılarına uzun ömürlü bir sürüş vadediyor. Tek istisna olarak ise sorunlu modellerden biri kabul edilen Tribeca öne çıkıyor.

4. Lexus

Toyota’nın lüks markası Lexus, konforu ve sağlamlığı bir arada sunuyor. Yüksek başlangıç fiyatına rağmen, uzun ömürlü motor ve düşük bakım maliyetleriyle bu rakamı zaman içinde haklı çıkarıyor.

5. Acura

Honda’nın premium markası Acura, lüks donanımıyla birlikte aynı güvenilirlik avantajını taşıyor. Parçalarının çoğu Honda ile uyumlu olduğundan, bakım maliyetleri rakiplerine kıyasla oldukça uygun kalıyor.

JAPON MARKALARIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Uzmanlar, listenin ağırlıklı olarak Japon markalarından oluşmasının tesadüf olmadığını vurguluyor. Dayanıklı mühendislik, uygun fiyatlı bakım ve kaliteli işçilik sayesinde bu markalar, hem ikinci el piyasasında hem de uzun vadeli kullanımda en güvenilir tercihler arasında öne çıkıyor.

