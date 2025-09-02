Apartmanda Oturanlar Yandı! Aidat Fiyatları 3 Yılda Tam Yüzde 455 Arttı! Asgari Ücreti Solladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde site ve apartman aidatları son 3 yılda rekor seviyelere ulaştı. En yüksek artışın görüldüğü Muğla’da ortalama aidatlar 8 bin 710 TL’ye çıkarak ülke genelinde zirveye yerleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de ciddi yükselişler yaşanırken, Türkiye genelinde aidatlar 2022-2025 döneminde ortalama yüzde 367 oranında arttı.

APSİYON RAPORU GERÇEKLERİ ORTAYA KOYDU

Site ve apartman yönetim sistemi Apsiyon’un yayımladığı "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi" raporu, 22 binden fazla bina ve 1,5 milyondan fazla konutun verilerini kapsıyor. Rapora göre aidatlar yalnızca yükselmekle kalmadı, aynı zamanda ısınma, sıcak su ve elektrik gibi ek giderlerde de keskin artışlar gözlendi.

MUĞLA ZİRVEDE, İSTANBUL’DA 10 BİN TL’Yİ AŞTI

2025 itibarıyla ortalama aidat Muğla’da 8 bin 710 TL olurken, İstanbul 6 bin 629 TL, Ankara 5 bin 49 TL ve İzmir 4 bin 919 TL ile listede üst sıralarda yer aldı. İstanbul’un merkezi ilçelerinde (Beşiktaş, Sarıyer, Şişli) aidatlar 10 bin TL’nin üzerine çıkarak orta gelirli ailelerin bütçelerini zorlamaya başladı.

EN DÜŞÜK AİDAT UŞAK’TA

Aidat ortalamasının en düşük olduğu iller arasında Uşak (1.061 TL), Hatay (1.246 TL), Ordu (1.287 TL), Aksaray (1.306 TL) ve Mersin (1.455 TL) bulunuyor.

"EKONOMİK UÇURUMUN EN NET GÖSTERGESİ"

Apsiyon CEO’su Kudret Türk, "Muğla’daki ortalama aidat seviyesinin, Uşak gibi illerin yaklaşık 7 katına çıkması ekonomik uçurumun en net göstergesi. Bu durum, hane halklarını yaşam alanlarını yeniden değerlendirmeye yönlendiriyor ve iç göç dinamiklerini etkiliyor" dedi.

AİDAT FİYATLARI YAZLIK YERLERDE 3 YILDA 455 BİRDEN ARTTI

Rapora göre, Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgelerde aidatlar son bir yılda yüzde 134, son 3 yılda ise yüzde 455 arttı. Türk, "2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Bu tablo, ailelerin daha ekonomik bölgelerde yaşama arayışını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ARTIŞ ORANI ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI

Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen ise "Son üç yılda Türkiye genelinde aidatlar yüzde 367 artarken Muğla’da yüzde 455, İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de yüzde 354 artış görüldü" bilgisini verdi. Aynı dönemde TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310 artarken, asgari ücret yüzde 419 yükseldi.

Muğla’daki aidat artış oranı, son 3 yılda yüzde 455’e ulaşarak asgari ücretteki yüzde 419’luk artışı solladı. Bu durum, aidatların artık maaşlarla yarıştığını ve hane halkı bütçesinde ciddi baskı oluşturduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Ekonomim