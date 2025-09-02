Dünyanın En Zenginleri Listesinde Güç Dengeleri Değişti! En Çok Kazanan ve Kaybedenler Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alphabet’in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ağustosu en karlı kapatan isimler oldu. Page’in serveti 20,3 milyar dolar artarken, Brin’in serveti 15,1 milyar dolar yükseldi. Google hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk değer artışı, ikilinin Forbes sıralamasında üst basamaklara tırmanmasını sağladı.

EN BÜYÜK KAYIP LARRY ELLİSON'DA

Temmuz ayında 37 milyar dolarlık kazanç elde eden Oracle kurucusu Larry Ellison, ağustosta yaklaşık 29 milyar dolarlık kayıpla listenin en büyük değer kaybedeni oldu. Oracle hisseleri ay boyunca yüzde 10 değer yitirdi.

Fransız iş insanı Bernard Arnault, LVMH hisselerinin güçlü performansı sayesinde 10. sıradan 7. sıraya yükseldi ve servetini 11,2 milyar dolar artırdı. Öte yandan Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin kaynaklı piyasa endişeleri nedeniyle hisselerinin değer kaybetmesiyle 3,5 milyar dolar kayıp yaşadı ve 9. sıraya geriledi.

ELON MUSK FARKI AÇTI

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, üst üste 16. ay dünyanın en zengin kişisi unvanını korudu. Ağustosta servetini 14,4 milyar dolar artıran Musk’ın toplam serveti 415,6 milyar dolara ulaştı. İkinci sıradaki Larry Ellison ile arasındaki fark 144,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ (1 Eylül 2025 itibarıyla)

Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers, yatırımlar)

Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

Warren Buffet – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

