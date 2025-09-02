Dünyanın En Zenginleri Listesinde Güç Dengeleri Değişti! En Çok Kazanan ve Kaybedenler Açıklandı

ABD borsalarının yükseliş kaydettiği ağustos ayında, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,13 trilyon dolara çıkarak yüzde 1 artış gösterdi. Ancak listede tüm isimler kazanç elde edemedi; ilk 10’daki 4 milyarder servet kaybederken, 6 kişi önemli kazançlar elde etti.

Son Güncelleme:
Dünyanın En Zenginleri Listesinde Güç Dengeleri Değişti! En Çok Kazanan ve Kaybedenler Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alphabet’in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ağustosu en karlı kapatan isimler oldu. Page’in serveti 20,3 milyar dolar artarken, Brin’in serveti 15,1 milyar dolar yükseldi. Google hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk değer artışı, ikilinin Forbes sıralamasında üst basamaklara tırmanmasını sağladı.

Dünyanın En Zenginleri Listesinde Güç Dengeleri Değişti! En Çok Kazanan ve Kaybedenler Açıklandı - Resim : 1

EN BÜYÜK KAYIP LARRY ELLİSON'DA

Temmuz ayında 37 milyar dolarlık kazanç elde eden Oracle kurucusu Larry Ellison, ağustosta yaklaşık 29 milyar dolarlık kayıpla listenin en büyük değer kaybedeni oldu. Oracle hisseleri ay boyunca yüzde 10 değer yitirdi.

Fransız iş insanı Bernard Arnault, LVMH hisselerinin güçlü performansı sayesinde 10. sıradan 7. sıraya yükseldi ve servetini 11,2 milyar dolar artırdı. Öte yandan Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin kaynaklı piyasa endişeleri nedeniyle hisselerinin değer kaybetmesiyle 3,5 milyar dolar kayıp yaşadı ve 9. sıraya geriledi.

ELON MUSK FARKI AÇTI

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, üst üste 16. ay dünyanın en zengin kişisi unvanını korudu. Ağustosta servetini 14,4 milyar dolar artıran Musk’ın toplam serveti 415,6 milyar dolara ulaştı. İkinci sıradaki Larry Ellison ile arasındaki fark 144,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın En Zenginleri Listesinde Güç Dengeleri Değişti! En Çok Kazanan ve Kaybedenler Açıklandı - Resim : 2

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ (1 Eylül 2025 itibarıyla)

Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers, yatırımlar)

Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

Warren Buffet – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

1 Damla Su İstemeyen Bereketli Hasat Başladı! Kozmetikten Yeme Kadar Kullanılıyor1 Damla Su İstemeyen Bereketli Hasat Başladı! Kozmetikten Yeme Kadar KullanılıyorEkonomi

Trafikte Yeni Levha Dönemi: Türkiye'ye de Gelecek mi?Trafikte Yeni Levha Dönemi: Türkiye'ye de Gelecek mi?Yaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Zengin Dolar Para
Son Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu’nun Gözü Galatasaray’dan Başkasını Görmüyor! Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz: Ocak Ayına Kadar… Bu Fedakarlığı Kimse Yapmaz
SGK Uzmanı 'Mümkün Değil' Diyerek Açıkladı! Ocak'ta Memur ve Emekli Maaşı İçin Net Rakamı Verdi: 2026 Yılında En Düşük Emekli Maaşı ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı 'Mümkün Değil' Diyerek Açıkladı! Ocak'ta Memur ve Emekli Maaşı İçin Net Rakam Verdi
A Milli Futbol Takımı’nda Kerem Krizi! Kampa Damga Vuran Görüntü: Sinirler Had Safhada Milli Takımda Kerem Krizi
Gözler Fed'in Faiz Kararında! Dev Banka Üst Üste 4 Faiz İndirimi Bekliyor Gözler Fed'de! Dev Banka Üst Üste 4 Faiz İndirimi Bekliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü