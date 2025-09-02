Trafikte Yeni Levha Dönemi: Türkiye'ye de Gelecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli araçların artışı ve trafik güvenliği önlemleri kapsamında güncellenen levhalar, önce İspanya’da kullanılacak. 2026 yılından itibaren ise değişikliklerin tüm Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu hale gelmesi planlanıyor. Türkiye’nin de, AB standartlarına uyum kapsamında kısa süre içinde aynı düzenlemeyi hayata geçirmesi bekleniyor.

KAZALARI AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Yetkililer, yeni uygulamanın amacının özellikle kavşak ve yol ayrımlarında yaşanan ölümlü kazaları azaltmak olduğunu vurguluyor. Mevcut sistemde birçok sürücü yol ayrımını kaçırınca kural dışı manevralar yaparak geri dönmeye çalışıyor ve bu da ciddi kazalara yol açıyor.

Yeni levhalar, kavşak ve çatal yollardan en az 200 metre önce yerleştirilerek sürücülere “hazırlıklı ol” mesajı verecek. Böylece sürücülerin yön değişikliğine daha kontrollü hazırlanması sağlanacak.

TÜRKİYE'DE DE GÜNDEMDE

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan levhaların büyük bölümü AB standartlarıyla uyumlu olduğu için, yeni sistemin Türkiye’de de kısa vadede uygulanması öngörülüyor. Özellikle kazaların yoğun görüldüğü kritik kavşak noktalarında bu levhaların hızla kullanılmaya başlanacağı ifade ediliyor.

