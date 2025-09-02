SGK Uzmanı 'Mümkün Değil' Diyerek Açıkladı! Ocak'ta Memur ve Emekli Maaşı İçin Net Rakamı Verdi: 2026 Yılında En Düşük Emekli Maaşı ne Kadar Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. 8. Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde uygulanacak oranlar merak edilirken, SGK Uzmanı Murat Göktaş’ın açıklamaları dikkat çekti. Göktaş, "Seyyanen zam mümkün değil" diyerek hem memurlar hem de emekliler için olası zam oranlarını açıkladı.

MEMURLAR İÇİN BEKLENEN ORAN

Temmuz ayında zam alan memur ve memur emeklileri, yeni yıl için şimdiden hesap yapmaya başladı. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında yüzde 11 oranında artış hakkına sahip. Bu orana enflasyon farkı da eklenecek. SGK Uzmanı Murat Göktaş, "Ocak ayında memur ve memur emeklileri toplu sözleşme artı enflasyon farkını alacak. Enflasyon oranı yüzde 14-15 bandında gerçekleşirse, zam da bu seviyelerde olacak" dedi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında altı aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 zam almıştı. Ocak ayında da yine enflasyon oranına göre artış yapılacak. Göktaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yüzde 13 ila 15 arasında bir zam ihtimali var" diye konuştu.

SEYYANEN ZAM MASADA YOK

Son dönemde en düşük emekli aylıkları için seyyanen zam beklentisi dillendirilse de Göktaş bu ihtimali düşük gördüğünü belirtti. Göktaş, "Seyyanen zam, en düşük maaş ile en yüksek maaş arasındaki farkı kapatıyor ve huzursuzluk yaratıyor. Bu nedenle çok istisnai durumlar dışında tercih edilmiyor" ifadelerini kullandı.

2026'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılmasına dair beklentilere de değinen Göktaş "Muhtemelen en düşük emekli aylığının çok düşük olduğuna dair tartışmalar başlayacak Ocak ayında. Hükümetin en düşük emekli aylığını düzenleme gibi bir zorunluluğu yok. Ama son iki dönemde en düşük emekli aylıkları enflasyon farkına göre zamlandı, önümüzdeki süreçte de yine aynısı olabilir" açıklamalarında bulundu.

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

Ocak ayında açıklanacak resmi verilerle hem memurlar hem de emekliler için zam tablosu netleşecek. Uzmanlara göre, memur ve memur emeklilerinde yüzde 14-15, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise yüzde 13-15 arasında bir artış bekleniyor.

