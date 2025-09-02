Türk Zannettiğiniz Markalar Meğer Yabancıymış! Listeyi Gördüğünüzde İnanamayacaksınız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem yerli üretim olarak bilinen ve tüketiciler tarafından milli değer kabul edilen birçok marka artık yabancı yatırımcıların kontrolünde. Gıda, içecek, teknoloji, temizlik ve tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu markaların el değiştirmesi, küresel şirketlerin Türkiye pazarındaki etkisini daha da artırdı.

Yıllar boyunca 'Türk malı' olarak görülen pek çok marka, yabancı sermayeli şirketlerin satın alma hamleleriyle el değiştirdi. Ortaya çıkan liste, özellikle günlük yaşamda sık kullanılan ürünleri kapsaması nedeniyle herkesi şaşırttı.

İşte Türk sanılan ama yabancılara geçmiş 25 marka:

25. Mutlu Akü – Güney Afrikalı Metair şirketine devredildi

24. MNG Kargo – Dubai merkezli Mirage Cargo B.V.’ye geçti

23. Oltan Gıda – İtalyan Ferrero tarafından satın alındı

22. Polimer Kauçuk – ABD merkezli Eaton Corporation’a devredildi

21. Hakan Plastik – İsviçreli George Fisher firmasına satıldı

20. Trendyol – Alibaba Group tarafından satın alındı (yaklaşık 728 milyon dolar)

19. Kemal Kükrer – Japon Ajinomoto’ya devredildi

18. Peyman – 2016’da İngiltere merkezli Bridgepoint yatırımcılarına satıldı

17. Kent Gıda – 2002’de İngiliz Cadbury, sonra da Kraft Foods tarafından alındı

16. Yedigün – PepsiCo tarafından yürütülen Türkçe marka stratejisi

15. Damla Su – Coca-Cola şirketinin bir markası haline geldi

14. Golf Dondurma – Hollanda merkezli yatırımcıların çoğunlukta olduğu yapıya geçti

13. Atasun Optik – 2007’de Hollandalı GrandVision tarafından kuruldu

12. Canbebe – Belçika merkezli Ontex bünyesine girdi

11. Banvit – Brezilyalı BRF GmbH’ye devredildi

10. ACE – ABD’li Procter & Gamble’a ait

9. İpek Şampuan – Fransız L’Oréal’in portföyünde

8. Petrol Ofisi – Hollanda merkezli Vitol Group tarafından satın alındı

7. Hacı Şakir – Son olarak ABD merkezli Colgate-Palmolive’ye satıldı

6. Falım Sakız – İngiliz Cadbury bünyesine geçti

5. Yörsan – Dubai merkezli Abraaj Capital’e satıldı

4. Yemek Sepeti – 2015’te Alman Delivery Hero tarafından alındı

3. Erikli Su – Çoğunluk hissesi Nestlé'ye devredildi

2. Cola Turka – Japon DYDO firması satın aldı

1. İçim Süt - Fransız şirketi Groupe Lactalis'e çoğunluk hissesi satıldı

Kaynak: Haber Merkezi