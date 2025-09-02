40 Yaş Üstü Erkekler Dikkat! Kabus Bir Telefonla Başlıyor! Türkiye’nin Dört Bir Yanına Yayılıyor

Dolandırıcılar, 40 yaş üstü erkekleri 'müstehcen site' yalanıyla tuzağa düşürüyor. Aileye rezil olma korkusunu kullanan çete üyeleri, kendilerini arabulucu gibi tanıtıp para talep ediyor. Uzmanlar ise vatandaşlara "Asla itibar etmeyin, hukuki destek alın" uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
40 Yaş Üstü Erkekler Dikkat! Kabus Bir Telefonla Başlıyor! Türkiye’nin Dört Bir Yanına Yayılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlar, dolandırıcıların yeni yöntemiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alan çete üyeleri, mağdurların ve ailelerinin bilgilerini kullanarak psikolojik baskı kuruyor. "Müstehcen içerikli sitelere üyeliğiniz var, tebligat gönderirsek aileniz öğrenir" diyerek şantaj yapan dolandırıcılar, para talebinde bulunuyor.

"GÖRÜNTÜLERİNİZ ELİMİZDE" TEHDİDİYLE BASKI YAPIYORLAR

40 Yaş Üstü Erkekler Dikkat! Kabus Bir Telefonla Başlıyor! Türkiye’nin Dört Bir Yanına Yayılıyor - Resim : 1

Çete üyeleri, mağdurları telefonla arayıp "Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüleriniz var" ifadeleriyle korkutuyor. Ardından "Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz" tehdidiyle şantaj yaparak para istiyorlar. Mağdurların söz konusu sitelerle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen 'dosya açacağız' bahanesiyle ödeme yapmaları sağlanıyor. Utanma ve aileye rezil olma korkusu nedeniyle birçok kişi, ne olduğunu anlamadan bu tuzağa düşüyor.

KENDİLERİNİ ARABULUCU YA DA UZLAŞTIRMACI OLARAK TANITIYORLAR

Avukat Zeki Oran, dolandırıcıların son dönemde bu yöntemi sıkça kullandığını belirterek, "Çok profesyonel bir şekilde hareket ediyorlar. Vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerine, hatta aile üyelerinin bilgilerine kadar ulaşıyorlar. Hedefledikleri grup genellikle 45-60 yaş arası erkekler. Kendilerini 'uzlaştırmacı' ya da 'arabulucu' olarak tanıtıp belli bir miktar ödeme yapılması halinde davanın kapanacağını, ailenin haberdar edilmeyeceğini söylüyorlar. Böylece insanları tuzağa düşürüyorlar" dedi.

40 Yaş Üstü Erkekler Dikkat! Kabus Bir Telefonla Başlıyor! Türkiye’nin Dört Bir Yanına Yayılıyor - Resim : 2

"AİLEME REZİL OLURUM" KAYGISIYLA ŞANTAJI KABUL EDİYORLAR

Bu tür aramaların artış gösterdiğine dikkat çeken Oran, "Bu tür telefonlar aldığınızda kesinlikle panik yapmayın. Böyle bir durumda mutlaka bir avukata danışın, adliye uzlaştırma bürosuna ya da en yakın karakola gidin. Kesinlikle bu kişilere itibar etmeyin, bunlar tamamen dolandırıcılık yöntemleridir. Ne yazık ki birçok kişi, ‘Yanlışlıkla girmiş olabilirim’ korkusuyla ya da ‘Aileme rezil olurum’ kaygısıyla şantaja teslim oluyor. Bu nedenle vatandaşların bilinçli davranması ve hukuki destek alması büyük önem taşıyor" diyerek uyardı.

SGK Uzmanı 'Mümkün Değil' Diyerek Açıkladı! Ocak'ta Memur ve Emekli Maaşı İçin Net Rakamı Verdi: 2026 Yılında En Düşük Emekli Maaşı ne Kadar Olacak?SGK Uzmanı 'Mümkün Değil' Diyerek Açıkladı! Ocak'ta Memur ve Emekli Maaşı İçin Net Rakamı Verdi: 2026 Yılında En Düşük Emekli Maaşı ne Kadar Olacak?Ekonomi
Ev Sahiplerini Heyecanlandıran Gelişme! Emlak Vergisindeki 15 Katlık Artışa Tepki Yağdı! AKP Geri Adım AttıEv Sahiplerini Heyecanlandıran Gelişme! Emlak Vergisindeki 15 Katlık Artışa Tepki Yağdı! AKP Geri Adım AttıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Erkek dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Trafikte Yeni Levha Dönemi: Türkiye'ye de Gelecek mi? Trafikte Yeni Dönem, Türkiye'ye de Gelecek mi?
En Mutsuz Yaş Aralığı Değişti: Bilim İnsanları Duyurdu, Sonuç Herkesi Şaşırttı En Mutsuz Yaş Belli Oldu! Mutluluk Eğrisi Bozuldu
2 Eylül 2025 Günlük Burç Yorumları: İlerleme Fırsatının Doğduğu Gün 2 Eylül 2025 Günlük Burç Yorumları: İlerleme Fırsatının Doğduğu Gün
Psikologlar Açıkladı! Sevgilinizin Sizi Gerçekten Sevdiğini Gösteren 3 İşaret Ortaya Çıktı Psikologlar Açıkladı! Sevgilinizin Sizi Gerçekten Sevdiğini Gösteren 3 İşaret Ortaya Çıktı
Milyonlarca Telefonda Aynı Anda Siren Çalacak! Acil Durum Bildirimi İçin Tarih Netleşti Milyonlarca Telefonda Aynı Anda Siren Çalacak! Acil Durum Bildirimi İçin Tarih Netleşti
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü