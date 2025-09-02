40 Yaş Üstü Erkekler Dikkat! Kabus Bir Telefonla Başlıyor! Türkiye’nin Dört Bir Yanına Yayılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlar, dolandırıcıların yeni yöntemiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alan çete üyeleri, mağdurların ve ailelerinin bilgilerini kullanarak psikolojik baskı kuruyor. "Müstehcen içerikli sitelere üyeliğiniz var, tebligat gönderirsek aileniz öğrenir" diyerek şantaj yapan dolandırıcılar, para talebinde bulunuyor.

"GÖRÜNTÜLERİNİZ ELİMİZDE" TEHDİDİYLE BASKI YAPIYORLAR

Çete üyeleri, mağdurları telefonla arayıp "Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüleriniz var" ifadeleriyle korkutuyor. Ardından "Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz" tehdidiyle şantaj yaparak para istiyorlar. Mağdurların söz konusu sitelerle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen 'dosya açacağız' bahanesiyle ödeme yapmaları sağlanıyor. Utanma ve aileye rezil olma korkusu nedeniyle birçok kişi, ne olduğunu anlamadan bu tuzağa düşüyor.

KENDİLERİNİ ARABULUCU YA DA UZLAŞTIRMACI OLARAK TANITIYORLAR

Avukat Zeki Oran, dolandırıcıların son dönemde bu yöntemi sıkça kullandığını belirterek, "Çok profesyonel bir şekilde hareket ediyorlar. Vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerine, hatta aile üyelerinin bilgilerine kadar ulaşıyorlar. Hedefledikleri grup genellikle 45-60 yaş arası erkekler. Kendilerini 'uzlaştırmacı' ya da 'arabulucu' olarak tanıtıp belli bir miktar ödeme yapılması halinde davanın kapanacağını, ailenin haberdar edilmeyeceğini söylüyorlar. Böylece insanları tuzağa düşürüyorlar" dedi.

"AİLEME REZİL OLURUM" KAYGISIYLA ŞANTAJI KABUL EDİYORLAR

Bu tür aramaların artış gösterdiğine dikkat çeken Oran, "Bu tür telefonlar aldığınızda kesinlikle panik yapmayın. Böyle bir durumda mutlaka bir avukata danışın, adliye uzlaştırma bürosuna ya da en yakın karakola gidin. Kesinlikle bu kişilere itibar etmeyin, bunlar tamamen dolandırıcılık yöntemleridir. Ne yazık ki birçok kişi, ‘Yanlışlıkla girmiş olabilirim’ korkusuyla ya da ‘Aileme rezil olurum’ kaygısıyla şantaja teslim oluyor. Bu nedenle vatandaşların bilinçli davranması ve hukuki destek alması büyük önem taşıyor" diyerek uyardı.

