Akaryakıt Tabelalarında Zam Sürprizi! Benzin ve Motorin Fiyatları Değişti: 2 Eylül 2025 Günü Benzin ve Mazot Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Sürücüler güncel benzin ve motorin fiyatlarını sorgularken bir zam haberi geldi. Gece yarısından sonra benzin ve motorinin litre fiyatına 4 ile 6 kuruş arasında zam yapıldı. Peki gelen zam sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL? Motorine ne kadar zam geldi? 2 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyat listesi…

2 EYLÜL 2025 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Gelen kuruş zammı sonrası akaryakıt tabelaları tekrardan değişti. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 1 litre benzin kaç TL?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.89 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 52.19 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.74 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 52.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,88 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 53.68 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 53.15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 26,40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 54.00 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 53.48 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 26,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi